Viulunsoittaja tarttui mikrofonin varteen – oululainen Juhani ”Junnu” Sippola hurahti melodiseen popmusiikkiin 1960-luvun alkupuolella

Useimmat tuntevat oululaisen Juhani ”Junnu” Sippolan nimenomaan popyhtye Expressin laulusolistina, mutta harva tietää hänen tehneen varsinaisen työuransa viulunsoiton opettajana.

Sippolan taival viulun parissa alkoi kansakoulussa, kun opettaja Lea Brunni totesi oppilaansa musikaaliseksi ja halusi auttaa tätä löytämään itselleen instrumentin.

– Opettaja pyysi äitiäni käymään koululla, ja äiti säikähti, että mitä pahaa se Juhani on tehnyt, kun hänet kutsutaan koululle. Opettaja oli sanonut, että oletteko te huomannut, että Juhani on musikaalinen nuori mies, Sippola kertoo.

– Minä pääsin sitten oikein musiikkiopistoon viuluoppilaaksi.

Melodiseen popmusiikkiin Sippola hurahti pian viulunsoiton aloittamisen jälkeen 1960-luvun alkupuolella. Ensimmäisenä jalat veti alta nimenomaan The Beatles hitteineen. The Rolling Stones ja The Hollies tulivat pian perässä.

Sippolan ensimmäinen oma keikkoja tehnyt bändi oli vuonna 1965 perustettu Blackbirds. Parisen vuotta myöhemmin aloittikin jo Express, jonka aktiivisin kausi ylsi 1970-luvun puolivälistä aina 1990-luvun puoliväliin.

– Äiti olisi halunnut minusta lääkärin tai papin. Musiikkiin suuntautumista hän alkoi hyväksyä vasta myöhemmin. Äitikin huomasi, että musiikilla voi tienata rahaa, sillä vein kotiakin rahaa, kun asuin vielä kotona.

Vähitellen keikkailu kuitenkin vaihtui viulunsoiton opetukseen. Sippola oli kiinnostunut Suzuki-opetusmenetelmästä ja kävi tutustumassa siihen Yhdysvalloissa kesällä 1982. Samalla reissulla hän vietti aikaa niin Limingan musiikkiopiston silloisen johtajan Heikki Sarvelan tuttujen Suzuki-koululla Rochesterissa kuin Ithaca Collegessakin.

– Siellä törmäsin 5-vuotiaisiin, jotka soittivat jumalaisen hienosti. Kuuntelin tukka pystyssä ja ihmettelin, voiko tuo olla totta.

Innostus vain syveni, kun Suzuki-koulutus alkoi Suomessa vuonna 1984.

– Reilut 30 vuotta sitten kuuntelin epävireistä viulunsoittoa, Sipola naurahtaa.

– Tuollaisten pienten kanssa touhutessa se on paljon enemmän kiinni tyypistä. Jos opettamiseen suhtautuu hirveän tiukkapipoisesti, ei siitä tule mitään. Minä tykkäsin siitä. Palaute tuli heti. Sen näki oppilaan naamasta, miten meni.

Sippola jäi virallisesti eläkkeelle seitsemän vuotta sitten, mutta opettamista hän jatkoi vielä parin vuoden ajan. Laulamista hän ei ole suunnitellut lopettavansa.

Expressin yli viisi vuosikymmentä jatkuneelle taipaleelle on mahtunut lukemattomia keikkoja. Aktiivisimpaan aikaan mentiin sen verran vauhdikkaasti paikasta toiseen, että mitään erityistä ei ehtinyt jäädä mieleen. Se sen sijaan on vielä hyvässä muistissa, kun Express soitti brittiyhtye The Renegadesin suohon Back to the Sixties-tapahtumassa Katinkullassa vuonna 2000.

– Meidät oli pantu soittamaan Renegadesien jälkeen. He vetivät ihan asiallisen keikan. Kun menimme lavalle, spiikkeri Jyrki ”Jyräys” Hämäläinen sanoi meille, että nyt on kyllä paha paikka. Minä sanoin, että ei tämä nyt niin paha paikka ole, ja karjaisin ekan biisin alkuun. Jengi ihan jähmettyi ihmettelemään, että mikäs bändi tämä on, Sippola kertaa.

– Soitimme vielä viimeisenä. Se pakkasi aina olemaan vähän sellaista, että jengi lähti nukkumaan, kun viimeinen aloitti, mutta eipä tarvinnut meidän tyhjille seinille soittaa. Saimme vielä illan ainoan oikean encorenkin.