Ville Valo ja Agents yhdistivät sukupolvien kuilun – viimeistään encore osoitti kuinka samanlaisista tunteista Valo ja Esa Pulliainen ovat rakentaneet uransa

Ville Valo on hyvä artisti, mutta parempi oli Rauli Badding.

Agents Pulliaisineen on aivan sairaan hyvä.

Tuo konsepti, missä Ville ja Agents yhdistetään on aivan mahtava.

Sitten tietenkin se kaikkein paras ja ultimate supreme kokoonpano:

Topi Sorskaoski ja Agents vuosimallia 1986-1989.

Siitä ei voi mennä paremmaksi, se on nähty.

Ja sentään olen Heavymies.