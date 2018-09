Se jaksaa kulttuuriväki kiimoittua ja ammentaa tästä "kuihtumisesta" mikä ole mitään muuta kuin sotien jälkeisen pakkoasutuksen järjettymyyden spontaania purkua. Siellä ole ollut elämisen edellytyksiä oikein koskaan ja siitä kärsi sekä nämä maan korpiin karkoitetut, että luonnottomasti pykätyt taajamat. Ihminen koskaan ole halunnut missään mehtän keskellä asua. Niin kauan kuin on maata jalkojen alla tallattu on myös väsätty yhteisiä asuinseutuja. Mökkileikitkään ole olleet kuin tämän muutaman kymmenen vuotta kun on ollut kansalla autot ja rillit mutta nythän kulttuuriväki haluaa autot pois (muilta).