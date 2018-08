Vaattovaara räjäytti varaslähdön tunnelman

Kirjoittaja on Kalevan yleisöarvioija, joka raportoi yleisön näkökulmasta Oulun juhlaviikkojen festivaalitapahtumista.

Elojazz – Varaslähtöklubi 1.8. Tuba (Elojazzin ohjelma)

Elojazzien Varaslähtöklubilla Tubassa tunnelma oli todellakin hikinen. Hyvässä mielessä niin, koska ulkona oli lämmintä + 27°C ja sisällä +30 °C. Mutta mikä mukavinta; ihmisiä tupa täynnä ja niin myös terassilla. Osa ihmisistä oli vielä illallisella ja niinpä keittiökin teki kuumuudesta osansa. Viuhkalla oli käyttöä, kuten koko tänä ihanana kesänä.



Lanai-bändin musiikki oli indie-tyyppistä, hieman kuin folk-musiikkia akustisine kitaroineen ja kontrabassoineen. He ottivat myös yleisön mukaan biiseihin, mikä on mielestäni aina mukavaa, kun pääsee myös itse osallistumaan. Tosin yleisö ei ollut riehakasta lainkaan, ainakaan vielä kello 20 aikaan, vaan kaikki kuuntelivat hieman hartaina ja hikisen uneliaana.



Lanain laulajattaren ääni olisi riittänyt paljon enempään ja kovempaan laulamiseen ja tunnetta olisin biiseihin kaivannut lisää. Mietin koko ajan, että koska repäistään ja päästään vauhtiin. Mutta kuitenkin musiikki oli leppoista fiilistelyä, illanistujaismusaa, jota kuuntelin mielelläni. Live-musiikki on aina niin elävää ja sytyttävää. Loppua kohden tuntui kuin olisi ollut brittiläisessä pubissa. Toivottavasti Lanain biisejä voi kuunnella myös Deezerissä. Jos minua ei öisin nukuta, niin tiedän nyt, mitä kuuntelen.



Seuraavana vuorossa oli oululaisen musiikin levyraati, jossa kuunneltiin viiden biisin verran oululaista jazzahtavaa musiikkia. Mielestäni tämä oli hieman tylsistyttävä osuus, eikä se ollut biisien osalta juuri lainkaan jazzia. Täytyy kyllä myöntää, että tässä vaiheessa odotin jo Tiina Vaattovaaran räjäyttävän tunnelman.



Ja sen Tiina tekikin! Hänen biiseissään oli ripaus Stellaa, vauhdikkaita pop/rockbiisejä. Bändillä oli myös hommat hallussa. Tiinan biisit ovat sanoituksiltaan elävästä elämästä ja hänen itse tekemiään ja sitä todellakin arvostan, koska säveltäminen tai sanoittaminen ei ole todellakaan mitään helppoa hommaa.



Tiina bändeineen pelasti illan. Harmi, että ihmisiä oli siinä vaiheessa jo vähemmän. 'Ilman sua oisin lukossa...' tosi kiva jazzahtava kappale, kiitos Tiina! Ja hän sai ihmiset tanssimaan. Liike on lääke!