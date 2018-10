Uusi museolaki laittaisi kaikki museot hakemaan uudelleen valtion rahoitusta

Museoiden valtiolta saaman rahoituksen uudistus on laittamassa kaikki museot hakemaan uudelleen valtionosuusjärjestelmän piiriin ensi vuoden alussa. Parhaillaan museolain piirissä on kaikkiaan 124 museota, joista yli puolet on kuntien ylläpitämiä.

Uudistuksen myötä alueelliset ja valtakunnalliset vastuumuseot korvaisivat nykyisen maakunta- ja aluetaidemuseojärjestelmän, kaavaillaan hallituksen esityksessä uudeksi museolaiksi.

Museoiden perusrahoituksen valtionosuusprosentti säilyisi nykyisellään 37 prosentissa. Tänä vuonna valtionosuusrahoitusta myönnetään museoille 33,6 miljoonaa euroa.