Uusi 007-agentti on nainen – elokuvasarjan 25. osassa Bond antaa kuuluisan koodinimensä eteenpäin

Ja taas piti vaihtaa tutun roolihahmon sukupuoli. Onko tämä taas sitä tasa-arvoa ja nykyaikaa? Voi olla mielenkiintoista nähdä miten homma sujuu, kun roolihahmo on luotu ja kirjoitettu kirjoissa alusta lähtien karsimaattiseksi agentiksi ja naistenmieheksi. Mielestäni on typerää pilata hahmoja tekemällä tämänkaltaisia muutoksia. Olisi paljon järkevämpää luoda uusi tv-sarja tai elokuvasarja, jonka päähenkilö on aluneperinkin kirjoitettu naiseksi, silloin hahmoa on helppo kehittää, kun ei ole minkäänlaisia ennako-odotuksia.

Olen joutunut pettymään jo niin useasti klassikkojen uudelleenfilmatisoinnista ja pilaamisesta hahmojen olemuksen- tai hahmojen sukupuolen vaihdoksella, että jätänpä tämänkin roskan katsomatta ja pitäydyn klassikoissa. Olkoon James Bond, se mitä hän on ja tämä Jane Bond saa nyt sitten jäädä omaan arvoonsa.