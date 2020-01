Oulun taidekoulu rehtori Mia Lappalainen ja balettioppilaat harjoittelevat metsäpalokohtausta esitykseen Tellus toivoa täynnä. – Yhteisöllisyys on taidekoulussa tärkeää. Oppilas saattaa olla täällä tosi pitkään, kolmevuotiaasta 20-vuotiaaksi. Sinä aikana muodostuu hyviä ystävyyssuhteita, Lappalainen toteaa. Kuvassa balettioppilaat Tuuva Tuomala (vas.), Laura Henttunen, Lin Yu Zhu (Iida), Seray Basak, Vaapukka Laurinaho ja Kielo Vilpa. KUVA: Pekka Peura

Oulun kunnallinen taidekoulu juhlii 40-vuotista taivalta. Koulun järjestyksessä toinen rehtori on pannut tuulemaan. Luvassa on yhteisöllisyyttä, laatua, luovuutta ja iloa. – Lähdetään ja levittäydytään vähän ulos päin, näkyville. Että me ei olla vaan...