Tyhjyyttä ja sisäänpäin kääntymistä – 12-osainen radiosarja selvittää, mitä melankolia on

Musta aurinko – melankolian kulttuurihistoriaa

**** Melankolia ei ole vain nykypäivän ilmiö. Asiantuntijat ovat määritelleet melankolialle kolme historiallista muotoa. Ensimmäistä varhaismodernia melankolisuutta oli 1600–1700-luvuilla. Sen merkkeinä olivat raju ruumiinkieli ja voimakas maanisuus. Sen värinä pidetään mustaa. Toinen muoto, moderni melankolisuus, ajoittuu 1700-luvulta 1900-luvun alkuun. Sitä kuvataan erityisesti mielen kääntymisenä sisäänpäin, ja sen värinä on harmaa.

Kolmannen melankolian aikaa eletään nykyisin. Se on myöhäismodernia melankoliaa, ja sen hallitsevia tunteita ovat tyhjyys ja väsymys. Valkoinen on sille tutkijoiden antama tunnusväri.

Muun muassa näin kertoo toimittaja Kaisa Pulakka Radio 1:ssä uusittavassa 12-osaisessa melankolian historiaa käsittelevässä sarjassa. Sen ensiesitys oli vuonna 2014.

Murheellisten laulujen maa

Sydän- ja verisuonitautien ohella masennuksesta on tullut Suomessa kansanterveysongelma. Tänä päivänä ei ole helppoa olla tarpeeksi: vaatimuksia on liikaa, vaihtoehtoja on liikaa, tavaraa on liikaa, sanoja on liikaa. Ihminen väsyy ja masentuu.

Melankolia voi olla myös yhteisötunne. 1800-luvulla Yhdysvaltain etelävaltioiden mustien kollektiivinen tunnetila synnytti melankolisen musiikin lajin bluesin. Myös Suomi on tulvillaan mollivoittoista musiikkia; murheellisten laulujen maata, jossa kaivataan aavan meren tuolle puolen.

