TV-arvio: Erityisherkkyys ei ole sairaus eikä se näy ulospäin – Katariina Männikkö kertoo Akuutissa, kuinka hän oireilee

Akuutti: Erityisherkkyyden rajumpi puoli

★★★ Kuvittele olevasi satelliitti, jonka tutka on aivan liian iso. Kun imet ympäriltäsi kaikki ärsykkeet, tiedon ja kaikkien tunteet, aika pian sietokykysi vain kuohuu yli.

Sosiaalista Katariina Männikköä voi monen olla vaikea uskoa erityisherkäksi. Sisäinen erityisherkkyys ei näy ulospäin. Vaikka Katariina nauttii muiden seurasta, se myös kuormittaa häntä nopeasti.

Yli 20 prosenttia on erityisherkkiä

Erityisherkkyydestä puhutaan nykyään paljon, mutta mitä se oikeastaan on? Se ei ole sairaus eikä lääketieteellinen diagnoosi, vaan keskushermoston ominaisuus.

Sitä varten on olemassa 23 kysymyksen testi, jonka avulla itse kukin voi päätellä, kuuluuko hieman herkempään kansan osaan. Yllättävän moni kuuluu. On arvioitu, että reilut 20 prosenttia ihmisistä on erityisherkkiä.

Oivallus erityisherkkyydestä on monelle helpotus. Enkö olekaan ainoa outo lintu, joka kuormittuu tavallisista sosiaalisista tilanteista yli äyräiden? Erityisherkillä aistit kuormittuvat nopeasti, sillä he prosessoivat enemmän tietoa ympäristöstä.

Akuutissa esiintyvät aikuiset, mutta haavoittuvaisimpia ovat varmasti erityisherkät lapset, joiden ominaisuutta ei kaikessa elämän hälyssä ehditä tunnistamaan.

Stressi vaikuttaa oppimiskykyyn

Kun keskushermosto ylikuormittuu, ihminen, lapsi tai aikuinen, saa helposti stressioireita, jotka vaikuttavat edelleen oppimiskykyyn. Vaikka erityisherkkyys ei ole diagnoosi, siihen kannattaa suhtautua vakavasti sillä se vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin.

Erityisherkät eivät tarvitse suojelua, mutta ehkä he voisivat suojella meitä muita näyttämällä mallia, ettei kaiken tarvitse aina olla niin suorituskeskeistä. Herkkä tai ei, lepoa ja omaa aikaa tarvitsevat ihan kaikki.

Yle TV1 klo 20