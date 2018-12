TV-arvio: Dadaabissa miehet katselevat Abdikafi Mohamedin elokuvateatterissa televisiota

Dokumenttiprojekti: Cinema Dadaab

★★★★ Maailma on täynnä omituisia paikkoja ja käsittämättömiä ihmiskohtaloita. Yksi kummallisista paikoista on jättiläismäinen Dadaabin pakolaisleiri Keniassa lähellä Somalian rajaa.

Dokumentaristi Kati Juurus avaa katsojille leirin arkea ja vaatimatonta juhlaa elokuvassaan Cinema Dadaab.

Dokumentin keskushahmona on elokuvateatterin pitäjä Abdikafi Mohamed, joka on ollut leirissä viisivuotiaasta asti.

Naiset eivät katsele filmejä.

He hoitavat koteja.

Hänen teatterinsa on maalattiainen ulkoilmakoju, jossa on puupenkit ja jossa elokuvia katsellaan valkokankaan sijasta televisioruudulta.

Ruudulla pyörii vanhoja lännenfilmejä, amerikkalaisia toimintaleffoja ja eurooppalaisia elokuvaklassikoita.

Niistä leirin miehet ammentavat unelmia, unohdusta ja haaveita pois pääsystä. Naiset eivät katsele filmejä. He hoitavat koteja.

Unelmat paremmasta elämästä tuntuvat pakenevan Dadaabin asukkaita. Muutamat ovat yrittäneet palata Somaliaan, mutta sieltä on palattu leiriin lähes tunnistamattomaksi laihtuneina. Entisessä kotimaassa ei ole vettä, ei ruokaa, ei asuntoja, ei työtä, ei mitään.

Eurooppa on afrikkalaisten haaveiden maa, mutta sinnekään ei oikein voi päästä muuta kuin elokuvien välityksellä.

Unenomaista tunnelmaa dokumenttiin tuovat välikuvat, joissa näkyy ainoastaan leiriä ympäröivää autiomaata ja muutamia harvoja pensaan ja puun lehtiä.

Dadaab on kuin kulissikaupunki. Se on kuitenkin ollut olemassa jo 27 vuotta, ja se on muuttunut monien pysyväksi kodiksi.

Kysymyksiä herää. Saivatko naiset oman aition elokuvateatteriin? Näyttikö Juurus koskaan omia filmejään leiriläisille?

