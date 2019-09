Tulitikkutehtaan Tuhkimo kypsyy kohteluunsa – Aki Kaurismäki onnistuu mahduttamaan reiluun tuntiin kokonaisen maailmankuvan

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostaivnta elokuvaa.

Tulitikkutehtaan tyttö

***** Pikkuisen päälle tunti. Siihen mittaan Aki Kaurismäki sai pakattua yhden parhaista elokuvistaan ja kokonaisen maailmankuvan. Se tuntuu yhä ihmeellisemmältä näinä päivinä, kun Hollywoodissa on vaikeuksia kertoa lastenelokuvaakaan alle kahden tunnin. Kati Outinen on tehtaan tuhkimo Iris, joka ottaa iskuja sekä kotona, työpaikalla että vapaalla. Mutta ei loputtomiin. Sen kunniaksi Reijo Taipale laulaa Satumaan. (Suomi 1990) Yle Teema & Fem tiistai 17.9. klo 21.55

Liekeissä

** Bradley Cooperin tähdittämä kokkileffa kärähtää pohjaan. Adam on keittiömestari, joka rähjää kuin Gordon Ramsay ja on rellestänyt kuin 1970-luvun rocktähti. Adam on sikanauta mieheksi, mikä ei tietenkään estä kollega Heleneä (Sienna Miller) tai hovimestari Tonya (Daniel Brühl) ihastumasta maskuliiniseen myrkynkeittäjään. Rakkautta ruokaan ei elokuvalta sitten oikeastaan riitäkään. Kunhan nyt pädetään. Ensiesitys. (USA 2015) Liv tiistai 17.9. klo 21.00

Elokuu

** Oskari Sipolan esikoiselokuva ei pärjää Matti Kassilan saman nimiselle F.E. Sillanpää -sovitukselle, mutta eipä taida yrittääkään. Vanhasuomalaiset tarinat ylioppilasnuorukaisen kesänvietosta saavat kuitenkin seuraajan, kun Eppu Pastisen esittämä Aku lähtee kesän kunniaksi reissuun vastaan osuneen Julin (Lina Turkama) kanssa. Nuoret näyttelijät vakuuttavat vilpittömyydellään, mutta ovat ovat pulassa laimean dialogin kanssa. (Suomi 2011) Hero tiistai 17.9. klo 21.00