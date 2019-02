Trumpin törkeys oli Nastyn alkusysäys – Koreografi Susanna Leinonen: "Tuntuu, että luisumme taaksepäin naisten oikeuksissa"

Susanna Leinonen

Tanssitaiteilija, koreografi. Syntynyt 1972 Tampereella. Asuu tyttärensä Helga Valkaman kanssa Helsingissä.

Valmistui Turun konservatorion tanssilinjalta 1996 ja Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen laitokselta tanssitaiteen maisteriksi 2000.

Perusti Susanna Leinonen Companyn 2001. Teoksia on esitetty yli 25 eri maassa.

Työskennellyt koreografina Suomen Kansallisbaletille, Ruotsin kuninkaalliselle baletille ja Dansk Danseteaterille.

Koreografiat: Ei kukaan, vain ystäväsi (2000), Babolat (2001), Indigo (2002), Suo tihkua vihreä tammi (2003), Häiritty hiljaisuus (2004), Chinese Objects (2005), Kaira (2006), Grain (2008), And the line begins to blur (2009), Sokea mieli (2011), Transient Horizon (2011), Romeo ja Julia (Leinonen-Valkama, 2012), Breaking the Fury (2012), Touch of Gravity (2014) ja SEE I OBEY (2015), Dreams of Replay (2017), Nasty (2018), Kenttä (2018).

Helsingin kulttuuripalkinto 2012, Suomi-palkinto 2004, Vuoden tanssiteko 2004, Pro dance 2003, Kaapeli-palkinto 2001.

Valtion viisivuotinen taiteilija-apuraha 2015–2019.