Trumpin ja Ku Klux Klanin elokuvassaan yhdistävä Spike Lee haluaa herätellä ihmisiä - "Nyt on väärä aika olla hienovarainen"

Elokuvaohjaaja Spike Lee ei edes suostu sanomaan presidentti Donald Trumpin nimeä. Ja silti Lee tahtoo - ja kokee, että hänen on pakko - puhua Trumpista koko ajan.

- Yritän herätellä ihmisiä tajuamaan, miten vaarallisia aikoja elämme, Lee sanoo.

Lee, 61, puhui lauantaina Rakkautta ja anarkiaa -elokuvafestivaaleilla Helsingissä. Kantaaottavista elokuvistaan tunnettu amerikkalaisohjaaja sai täpötäydeltä elokuvasalilta raikuvat seisoma-aplodit.

Leen toi Suomeen hänen uusin elokuvansa BlacKkKlansman. Elokuva kertoo tositarinan mustasta poliisista, joka soluttautui Ku Klux Klaniin Colorado Springsissä 1970-luvulla.

Suomessa elokuva on saanut paljon julkisuutta, koska siinä on isossa roolissa suomalaisnäyttelijä Jasper Pääkkönen.

"Vaalit monumentaalinen hetki"

BlacKkKlansman vilisee viitteitä Trumpin kauteen. Yhteys nykyhetkeen väännetään rautalangasta viimeistään lopussa, jossa kuva pellolla roihuavasta klaanilaisten rististä vaihtuu videoihin Charlottesvillen mielenosoituksista Virginiassa.

Viime vuonna Charlottesvillessä yksi ihminen kuoli, kun mies ajoi uusnatseja vastustanutta mielenosoitusta päin. Trump tuomitsi tuolloin väkivallan "kaikilla puolilla" ja sanoi, että molemmilla puolilla oli "erittäin hyviä ihmisiä".

Leetä turhauttaa arvostelu, jonka mukaan elokuva on liian suoraviivainen.

- Nyt on väärä aika olla hienovarainen. Joka ilta kun käyn nukkumaan, mietin, että Agent Orangella (Trumpilla) on ydinasekoodit, Lee sanoo.

Leen mielessä päällimmäisenä ovat marraskuun kongressivaalit, joiden hän toivoo johtavan siihen, että Trump saa hatkat Valkoisesta talosta.

- Nämä vaalit ovat monumentaalinen hetki Yhdysvaltojen historiassa, ja yritän saada ihmiset äänestämään. Näiden (poliitikkojen) on mentävä, sen tyypin Valkoisessa talossa on mentävä.

Poliisiväkivalta yhä ajankohtaista

Lee on käsitellyt mustien ja valkoisten suhteita vuosikymmenten varrella lukuisissa elokuvissa, kuten Do the Right Thing - kuuma päivä, Malcolm X, Viidakkokuume ja Bamboozled.

Liki 30 vuotta sitten valmistunut Do the Right Thing, jossa yksi mustista roolihahmoista kuolee poliisin kuristusotteeseen, oli hänen ensimmäisiä elokuviaan.

Viime vuosina Yhdysvalloissa on kohuttu useista tapauksista, joissa poliisi on surmannut mustan miehen.

- Poliisi voi edelleen tehdä mitä huvittaa ja päästä siitä kuin koira veräjästä. Se ei ole muuttunut 30 vuodessa, Lee sivaltaa.

Lee on mustana elokuvantekijänä yhä harvojen joukossa. Nuorta Leetä kiinnosti eniten urheilu, mutta äiti vei poikaa elokuviin. Ehkä isältään Lee peri tinkimättömän asenteensa elokuvantekijänä.

- Isäni vihasi elokuvia. Hän ei voinut sietää sitä, miten mustat niissä esitettiin, Lee kertoo.