Torniolaislähtöisen Mikko Myllylahden käsikirjoitus palkittiin Cannesissa

Torniolaislähtöisen Mikko Myllylahden kehitteillä oleva elokuva Metsurin tarina on voittanut Cannesin Critics’ Weekin Next Step -käsikirjoituspalkinnon.

Palkinto jaetaan ansioituneelle pitkän elokuvan käsikirjoitukselle, joka on osallistunut Critics’ Weekin Next Step -ohjelmaan. Palkinnon arvo on 5 000 euroa. Käsikirjoitus saa tuomaristolta kiitostaan sekä humoristisuudesta että vahvasta elokuvallisesta visiosta.

– Next Stepin tarkoitus on tukea ohjaajia, joilla on omaperäinen ääni. Myllylahti on myös runoilija, joten hän on yksi näistä elokuvantekijöistä, kuvailee Critics’ Weekin ohjelmistopäällikkö Rémi Bonhomme Elokuvayhtiö Aamun tiedotteessa.

– On hienoa, että elämän perimmäisiä kysymyksiä mustan huumorin keinoin tutkiva käsikirjoitukseni laulavine haukineen saa tällaisen tunnustuksen Cannesissa, Myllylahti kommentoi voittoaan tiedotteessa.

Elokuva on ensimmäisenä suomalaisena hankkeena mukana myös uusien elokuvantekijöiden L’Atelier Cinéfondation -tapahtumassa Cannesissa.

Metsurin tarina on tarkoitus kuvata talvella 2020 Pohjois-Suomessa. Tekijät kuvailevat elokuvaa myyttiseksi mustaksi komediaksi, jossa pohjoissuomalaiseen pikkukylään avattava kaivos käynnistää kohtalonomaisen tapahtumasarjan.

Elokuva on Mikko Myllylahden ensimmäinen pitkä ohjaustyö. Oulussa syntynyt ja Torniossa kasvanut Myllylahti on ohjannut aiemmin lyhytelokuvia ja julkaissut neljä runokirjaa.

Myllylahden lyhytelokuva Tiikeri valittiin Cannesin Critics' Weekille vuonna 2018. Myllylahden ja Juho Kuosmasen käsikirjoittama Hymyilevä mies voitti Prix Un Certain Regard -palkinnon Cannesissa vuonna 2016.