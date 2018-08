Tom Cruise voisi juosta toimintaleffassa Oulun patosillalla – nimekkäitä kuvauspaikkojen tutkijoita kävi katsastamassa Oulua

Suurtuotantojen kuvauspaikkoja tutkivat katselevat myös Suomea.

Paikkoja, joihin Tom Cruisen voisi laittaa juoksemaan. Näin suurissa kansainvälisissä elokuvatuotannoissa kunnostautuneet kuvauspaikkojen etsijät olivat ohjeistaneet oululaisia isäntiään torstaina tehtyä vierailua varten.

Kun vieraille pyöräretkeä vetänyt paikallinen elokuva-alan monitoimimies Tapani Launonen pysäytti ryhmän patosillalle, kaikki olivat samaa mieltä siitä, että sinne ohjauspadon päälle Cruisen todellakin voisi laittaa juoksemaan.

– Ajoimme pyörällä monia erilaisia siltoja pitkin. Ne tarjoavat aivan uskomattomia paikkoja kameralle, losangelesilainen Ellen Schwartz kehuu.

– Kävelimme myös torin alueella, ja siellä oli mieletöntä arkkitehtuuria. Voisin hyvin kuvitella torilla kuvattavan elokuvaa. Siellä voisi tehdä monenlaisia kohtauksia – niin dialogia kuin takaa-ajoakin.

Schwartz on ryhmän ainoa tuottaja. Muiden ammattinimike on location scout, suomalaisittain kuvauspaikkatutkija.

Kuuden englantilaisen ja yhdysvaltalaisen kuvauspaikkatutkijan tutustumismatkan on mahdollistanut viime vuonna lanseerattu 10 miljoonan euron AV-alan tuotantokannustin, jolla haetaan kasvua kotimaiselle elokuva- ja tv-draamatuotannolle sekä houkutellaan kansainvälisiä tuotantoja Suomeen.

Uusi rahoitusmuoto on osa Business Finlandin palveluita.

Vaikka Benjamin Bailey ja Ellen Schwartz ovat nähneet Oulun ainoastaan kesäaikaan, he uskovat seudun tarjoavan hyvät puitteet käsikirjoitukselle, johon tarvitaan lunta ja jäätä.

Lapin elokuvakomissio järjesti äskettäin vastaavan vierailun Lappiin, mutta koko Suomea esitellään nyt laajemmin ensimmäistä kertaa.

Maanantaina alkaneen ja sunnuntaina päättyvän visiitin aikana on tutustuttu muun muassa Helsinkiin, Kuusamoon, Pyhäsalmen kaivokseen, Ouluun, Hailuotoon, Turkuun ja Naantaliin.

Lapin puolella piipahdettiin vain Riisitunturilla, sillä Lapin he tunsivat jo siellä vierailleiden kollegoidensa ja näkemiensä lokaatiokuvastojen ansiosta.

– Tämä on vähän sama kuin matkanjärjestäjille tehdään tutustumismatkoja johonkin maahan ja näytetään, millaisia toimijoita siellä on, elokuvakomissaari Anne Laurila Pohjois-Suomen elokuvakomissiosta vertaa.

– Me tosin emme keskity pelkästään kauniisiin maisemiin, vaan käymme myös teollisissa ympäristöissä ja lähiöissä. Oulusta on esimerkiksi esitelty kappaleita kauneinta betonirakentamista,

Laurila kertoo osallistujien valikoituneen siltä pohjalta, että heillä saattaa olla tulossa tuotantoja, joille Suomella voi olla annettavaa.

– Osa heistä on käynyt Islannissa, ja he etsivät vaihtoehtoja. Paikkoja, joissa voisi olla esimerkiksi jäätiköitä ja lunta, ei olisi hirveän kallista, ja olisi kannustin.

Tutustumismatka on luonteeltaan valmistelevaa työtä.

– Heidän kauttaan projekteja voi realisoitua kahden tai viiden tai kymmenen vuoden kuluttua. Siitä ei ole takeita, että seuraava iso toimintaelokuva tulee Suomeen tämän vierailun seurauksena, Laurila toteaa.

Elokuva ja tv-tuotannot kiinnostavat, sillä kuvausryhmät käyttävät paljon rahaa alueen palveluihin ja tuotteisiin.

Yhtä lailla tuotannon tuoma näkyvyys on merkittävä asia. Esimerkiksi Islannin matkailu on kasvanut räjähdysmäisesti sen jälkeen, kun siellä on kuvattu suuria Hollywood-tuotantoja.

Islannin AV-alakin on kasvanut kahdeksankertaisesti tuotantokannustimen lanseerauksen jälkeen vuosikymmenen aikana.

Muun muassa Sicario-rikosdraamat tuottanut Ellen Schwartz luonnehtii tutustumismatkaa Ouluun ja muualle Suomeen silmiä avaavaksi.

– En ollut käynyt Suomessa aiemmin, enkä tiennyt, mitä odottaa. Minulla ei esimerkiksi ollut aavistustakaan, kuinka paljon järviä Suomessa on. Maisemat ovat kauniita. Voin vain kuvitella, miltä ne näyttävät talvella, Schwartz kehuu.

– Todellakin, olemme nähneet vasta yhden puolen tarinasta. Talviaika on varmasti aivan erilainen. On mieletöntä, mitä kaikkia mahdollisuuksia täällä on, Tanskalainen tyttö ja Terminal -elokuvissa työskennellyt lontoolainen kuvauspaikkatutkija Benjamin Bailey komppaa.

On kuitenkin vielä pitkä matka siihen, että Oulun seudulla kuvattaisiin isoa Hollywood-tuotantoa. Maisemien lisäksi on huomioitava myös logistiikan ja infrastruktuurin toimivuus sekä kunnollisen kaluston ja osaavan henkilökunnan saatavuus.

– Potentiaalia täällä on, Bailey toteaa.

– Kun saa yhden ison elokuvan, voi saada muitakin.

Tutustumismatkojen avulla opitaan tietämään paikoista. Ennen tuotannon tuomista Suomeen lokaatiot on scoutattava vielä uudestaan, jotta voi olla varma kuvakulmien toimivuudesta.

Ylipäätään scoutit työskentelevät kahdella tavalla.

– Käsikirjoitus voi olla valmiina, jolloin sille etsitään lokaatioita. Tai sitten voi katsella upeita paikkoja tulevia käsikirjoituksia silmällä pitäen, Schwartz selvittää.