Teatterin lavalle palannut maestro Kari Väänänen elää tunteella eikä pelkää ristiriitoja: "Olen sosiaalinen pikku enkeli"

Näyttelijä-ohjaaja Kari Väänänen, 65, on elänyt kuin elokuvissa. Lähdettyään Kemijärveltä 15-vuotiaana hän on asunut Helsingissä, Kuopiossa, Vaasassa, Tampereella, New Yorkissa ja Brasiliassa. Hän on samoillut Amazonin sademetsissä ja sukeltanut ”Etelämerellä”.