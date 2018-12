Teatteri Totti toi tullessaan mukavan tuulen – viittomakielinen Vaginamonolgeja teki vaikutuksen

Teatteri Totin Vaginamonologeja-esitys on ajankohtainen, kun #metoo-liikehdintä on vavisuttanut yhteiskuntaa. Näyttämöllä ovat Silja Ruonala (vas.), Silva Belghiti ja Pia Taalas. Lavastus on Petra Juvan suunnittelema. KUVA: Jukka Leinonen