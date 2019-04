Tarvitaan klassikko, ohjaaja ja pari näyttelijää – oululaislähtöinen Eero Ojala kertoo, miten Tšehovin Lokki lähti liitämään uutena teatterisovituksena

Lokki-näytelmän tapahtumat sijoittuvat järvenrantamaisemaan. Lavasteena on maalaus, joka on jäljennös Hjalmar Munsterhjelmin teoksesta, Eero Ojala esittelee yllään housut, joita hän käytti Jakovin roolissa Oulun kaupunginteatterissa vuonna 2006. Samoilla farkuilla on soitettu ja voitettu myös Ilmakitaran SM vuonna 2010. KUVA: Mauri Ratilainen Mauri Ratilainen