Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) kulttuurin osasto täyttää 20 vuotta. Tanssinopettajakoulutuksen Tanssia!-näytökset ovat osa juhlavuoden tapahtumia. Seuraavat Tanssia!-näytökset ovat 26.–27. helmikuuta Kotkantien kampuksella. Mukana on tanssinopettajaopiskelijoiden ja Oulun ammattikorkeakoulun tanssin erikoiskoulutusluokan oppilaiden esityksiä.

Näytösten pääteos on Majakka. Tanssiteoksen idea on ohjaaja Outi Räsäsen, koreografiasta vastaavat kolmannen vuosikurssin opiskelijat.

Teoksen lähtökohta on meren rannalla seisova suuri majakka, jonka seiniä peittävät syysmyrskyjen hiomat tummat kivet.

– Merellä kulkevien turva on majakan valo, jonka vartiointi on majakanvartijan elämäntehtävä. Hän elättää itsensä kalastamalla ja rakastaa uimista poukaman hellässä syleilyssä. Meri on hänen ainoa ystävänsä, työryhmä kuvaa teoksen asetelmia.

Majakanvartija ei ole löytänyt puolisoa, mutta haaveilee silti tyttärestä.

– Hän puhuu merelle ja pyytää: "Tuo mukanasi se, mitä sydämeni eniten toivoo...".

Tanssia!-näytökset järjestetään Oulun ammattikorkeakoulun konserttisalissa (Kotkantie 1) 26.2. kello 18.30 ja 27.2. kello 13 ja 18.30. Esitysten kesto on noin puolitoista tuntia.