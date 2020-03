Tanssitapahtuma Arktiset Askeleet siirtyy syyskuulle

Arktiset Askeleet -tapahtumaan valitut teokset

A Friend – Tanssikoulu DCA, pääkaupunkiseutu

Armidan variaatio baletista Paquita – Helsingin tanssiopisto

Basketball Players – Tanssikoulu Wimma, Seinäjoki

Circle of Life – Dance Actions, Tampere

DEGAN AKVARELLI – Ballet Kaukametsä / Kainuun Musiikkiopisto, Kajaani

Evoluutio – Tampereen konservatorio

Funky Monkey – Dance Actions, Tampere

Great Galloping – Miloff Tanssiopisto, Seinäjoki

I AM better – HotCakes, Rovaniemi

It's never the end – TLT-Akatemia, Jyväskylä

Kalaparvi – Helsingin tanssiopisto

Kallet – Tanssikoulu Heimo, Oulu

Kerro se kukkasin – Espoon Tanssiopisto

Kesämuistoja – Espoon Tanssiopisto

Kilvoittelevat porot – Espoon Tanssiopisto

Kuviokellunta – Lappeenrannan tanssiopisto

Laran laulu – Oulun taidekoulu

Leipuri se rullaa taikinasta pullaa – Dance Up Academy, Tampere

Lenninsiivet – Oulun esittävän taiteen koulu Lenninsiipi

Liisa Ihmemaassa – Lahden Tanssiopisto

Liitäen – Tampereen konservatorio

Merenneitojen tanssi – Liikuntaseura Ote, Iisalmi

Mitä tänään leikittäis? – Dance Actions, Tampere

Mumbai Disco Party – Tanssikeskus Citydance, Oulu

Nukkehaltijan variaatio baletista Die Puppenfee – Helsingin tanssiopisto

Nuppu – Kuopion Taideopisto

Pas de trois baletista Pähkinänsärkijä – Helsingin tanssiopisto

Peek-A-Boo – Tanssistudio Marjo Terästö, Tampere

Possujen tanssiaiset – Tanssikoulu Heimo, Oulu

Pyykit nyyttiin – Tanssistudio Jami, Imatra

Päiväunista lisävirta – Oulun esittävän taiteen koulu Lenninsiipi

Salesmen – Dance Up Academy, Tampere

Se ei pelaa, joka pelkää – Dance Actions, Tampere

Stadi vs. Lande – Helsingin tanssiopisto

Surullisen keijun tarina – Jokilaaksojen Nuori Tanssi 2019, Ylivieska

Taikalento – Espoon Tanssiopisto

Taputtaen tulee, tanssien menee... – Kajaani Dance

Trolliakatemian kevätjuhla – Dance Actions, Tampere

Unessaniko? – Pirkan opiston tanssikoulu, Nokia

Viidakon eläimet – Tanssikoulu TanssinTahti, Haukipudas

Viidakon veitikat – Tanssikoulu TanssinTahti, Sastamala

Välitunnilla – Musiikkiopisto Arkipelag, Parainen

Yksin yhdessä – Kuopion Taideopisto