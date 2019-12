Tanssitaiteilija Pirjo Yli-Maunula sai Pro Finlandia -mitalin työstään tanssin ja nykysirkuksen kentällä – "Olen joskus leikkisästi sanonut, että lepään yhdessä työssä toisesta"

Oululainen tanssitaiteilija, Flow Productionsin taiteellinen johtaja ja Flow-nykysirkussarjan kuraattori Pirjo Yli-Maunula on yksi tämänvuotisista Pro Finlandia -mitalin saajista. Yli-Maunulalla on takanaan monipolvinen ura tanssitaiteen, immersiivisen esitystaiteen ja nykysirkuksen parissa sekä taidehallinnossa.

Vaikuttavuutta ei siis puutu.

– Tokihan ura on pitkä. Kohta neljä vuosikymmentä, Yli-Maunula myöntää.

– Pro Finlandia -mitalin saaminen on ihan ainutlaatuinen asia. En oikein osaa edes ajatella, mitä kaikkea se voi tarkoittaa. Tuntuu tietenkin hienolta olla siinä joukossa, kun seuraa, keitä muita palkitaan samalla tavalla.

Yli-Maunula on juuri tunti sitten saanut kuulla palkitsemisesta.

– Uutinen saavutti minut, kun kaverini kirjoitti Facebookissa, että ”onnittelut mitalista”. Kysyin, että niin mistä mitalista?

"On tervettä katsoa eri näkökulmista"

Pirjo Yli-Maunula on ammattijäsenenä kuulunut Suomen tanssitaiteilijain liittoon vuodesta 1983. Hän on Oulun Tanssistudion ja JoJo – Oulun Tanssin Keskuksen perustajajäsen. Vuonna 2006 hän perusti Oulussa Flow Productions -tuotantoryhmän yhdessä kollegansa, tanssitaiteilija Maria Littowin kanssa.

Yli-Maunulan taiteellinen työ koreografina ja tanssijana on mittava. Yli-Maunula on tehnyt kansainvälistä yhteistyötä esimerkiksi Melissa Monterosin ja Wojciech Mochniej’n sekä William Petit’n ja Rialto Fabrik Nomaden kanssa. Lisäksi hän on aktiivisesti osallistunut Barentsin alueen tanssiyhteistyöhön. Valtion tanssitaidetoimikunnan puheenjohtaja Yli-Maunula toimi 2001–2003 ja Taideneuvoston jäsenenä 2016–2019.

– Olen joskus leikkisästi sanonut, että lepään yhdessä työssä toisesta. Sanotaan vaikka, että kuraattorin hommassa lepään taiteilijuudesta, koreografin ammatista, Yli-Maunula kertoo.

– Olen kokenut sen terveellisenä, että on erilaisia näkökulmia. Kun on toiminut kulttuurihallinnossa ja ollut päättämässä apurahoista, silloin on itsekin helpompi olla vaikkapa apurahan hakija. Ymmärtää, ettei pidä loukkaantua, jos tulee välillä torjutuksi.

Erilaisten näkökulmien kautta saa kattavamman kokonaiskuvan taiteen kentästä.

– Ettei leiriydy tiettyyn leiriin, on se sitten taiteilijaleiri, hallintoleiri tai päättäjäleiri. On hyvä katsoa muista näkökulmista. Se helpottaa henkisesti tosi paljon.

Näkyvyyttä saa vain kovalla työllä

Pohjoisen taiteilijoiden on tehtävä kovasti työtä valtakunnallisen näkyvyyden eteen.

– Monesti tuntuu siltä, että oma työ näkyy vain hirveän harvoin konkreettisesti pääkaupunkiseudulla. Kun matka etelästä pohjoiseen on niin paljon pidempi kuin täältä sinne päin. Ihmiset eivät vaivaudu matkustamaan ja tulemaan katsomaan esityksiä, Pirjo Yli-Maunula toteaa.

– Akateemikko Marjo Kuusela sanoi joskus, että kyllä hyvä nousee aina esiin, vaikka se olisi missä. Itse en ole yhtä luottavainen. Että tulisi nähdyksi, pitää tehdä työtä paitsi omalla paikkakunnalla, myös valtakunnallisesti.