Tanssi olohuoneessasi vaikka römppävaatteissa – Matti Puro ja Katri Mäkinen rakensivat tanssin sillan Helsingistä Muonioon

Nyt kun koronapandemia on sulkenut tanssikoulut, monet tanssijat ja opettajat tuovat tanssia livenä ja tallenteina suoraan kotiin. Tanssi tuo iloa eristyksissä ja karanteenissa oleville. – Tanssiva ihminen harvemmin murjottaa tai miettii mitään muuta sillä hetkellä. Tanssi on pieni hyvän mielen lääke, Matti Puro sanoo.

Korona pyyhkäisi kalentereista tanssitunnit ja kulttuuririennot. Sen jälkeen verkko on alkanut täyttyä osallistavasta tanssista tietokoneen tai kännykän välityksellä. Viime sunnuntaina Oulussa kauan vaikuttaneet mutta helsinkiläistyneet tanssijat ja tanssinopettajat Matti Puro ja Katri Mäkinen opettivat helppoja latinalaistanssikoreografioita livelähetyksessä maksutta.

Salsan ja cha chan avulla rakennettiin tanssin silta pääkaupunkiseudulta Muonioon.

Tunnin tanssisession aikana lähetys keräsi 39 000 katselua. Osa osallistui tanssiin, osa kävi vain kurkkaamassa. Kommentoijia oli 1 789 ja tykkäyksiä satoi 1 600.

Puro ja Mäkinen ovat tv-katsojille tuttuja Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta.

– Me haluttiin tehdä tämä nyt, koska kaikilla on vähän ikävät ajat. Kukaan ei tiedä, mitä tulee seuraavaksi tapahtumaan, Matti Puro kertoo.

– Haluamme itsekin tanssia. Nyt kun kaikki ryhmätunnit ovat tauolla, tulee tanssittua vähemmän.

Puro haastoi kaikki tanssimaan kuin kukaan ei olisi näkemässä. Omassa olohuoneessa voi tanssia vaikka römppävaatteissa, pääasia on tanssin ilo.

– Ennen kaikkea tämä on teitä varten. Tekin joudutte valitettavasti olemaan sisätiloissa ja kotona, Katri Mäkinen totesi.

Ensikertalaisten neitsytlähetys

Vaikka kameran edessä esiintyminen on kaksikolle tuttua, silti heitä jännitti. Puro kertoo, että oman livelähetyksen toteuttajina he olivat ensikertalaisia.

Videokameroiden takana heilui tanssija Janne Talasma, joka kilpaili pitkään oululaisessa Telemark Teamissa parinaan Anna-Liisa Bergström.

Heidätkin on nähty Tanssi tähtien kanssa -ohjelmassa ammattilaisvalmentajina.

Matti Puro kysyi Facebook-sivullaan etukäteen kiinnostusta virtuaaliseen tanssituntiin. Innokkuutta ilmeni tarpeeksi.

– Lähtökohtaisesti koko juttu jännitti, miten me saadaan se onnistumaan ja tuleeko ihmisiä oikeasti mukaan. Aika lennosta mentiin.

Tanssi on hyvän mielen lääke

Koronapandemia on iskenyt kovaa kulttuurityöläisten ja tanssikoulujen elinkeinoon.

– Kaikki tanssikoulut laitettiin käytännössä kiinni. Viikkotunnit loppuivat jokaiselta, ja kaikki keikat, jotka oli sovittu, peruttiin. Kesään asti kalenteri tyhjeni pikku hiljaa, Matti Puro konkretisoi.

Vaatimus eristäytymisestä kotiin vaikutti suuresti ideaan livetanssitunneista.

– Aina on sanottu, että liike on lääke. Myös urheilu ja lenkkeily on hyväksi. Mutta tanssiin liittyy myös musiikki ja tanssi antaa tunnetta eri tavalla. Tanssiva ihminen harvemmin murjottaa tai miettii mitään muuta sillä hetkellä. Tanssi on pieni hyvän mielen lääke.

Lähetystä seurattiin Hangosta ja Helsingistä Äkäslompoloon ja Muonioon. Nuorin osallistuja oli herra 9 kk. Eräs yli 70-vuotias tanssinharrastaja kertoi tiiraavansa tuntia karanteenista korpien kätköistä.

Hyvin monet tanssikoulut ja tanssinopettajat ovat tehneet videoita omille sivuilleen. Enimmäkseen ne on suunnattu kurssimaksun suorittaneille oppilaille. Tai sitten niitä voi ostaa myös kertaluonteisesti.

Puron luomaan formaattiin kuuluvat myös yllätysvieraat. Viime sunnuntain livelähetyksessä esiintyi hänen kihlattunsa, laulaja Eveliina Määttä.

– Voin laittaa ovelan koukun, että syksyllä, jos koronatilanne helpottaa, Ouluun on tulossa jotain jännittävää tanssin ystäville, Puro toteaa.