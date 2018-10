Tämän takia mies örisee, hymisee, kiekuu ja laulaa: Yllättävä pyyntö sai Heikki Laitisen hylkäämään taidemusiikin ja teki hänestä kansanmusiikin takapirun

Ihmisääni on yksi emeritusprofessori Heikki Laitisen "suosikki-instrumenteista". Hän kannustaa vaalimaan monenlaisia laulutyylejä. Laitinen kuvattiin olohuoneessaan, jonka seinille on ripustettu lukemattomia soittimia.

Kansanmusiikin emeritusprofessori Heikki Laitinen on halunnut näyttää, että suomalainen musiikkiperinne on luultua monipuolisempaa. Hänen ideansa kantavat nyt hedelmää maailmanmusiikkilistoilla. Hän itse esiintyy ääni-improvisoijana vielä 75-vuotiaana. Katso videolta, miten hauskasti Laitinen tulkitsee sen, millaista on olla 75-vuotias mies.

