Syksyllä ilmestyy odotettu Vesa-Matti Loirin elämäkerta – mutta tiesitkö, että tarina on kerran kerrottu jo ilman Loirin suostumusta?

Auktorisoimattomia elämäkertoja ilmestyy Suomessa vielä harvakseltaan, maailmalla useammin.

Kirjailija Jari Tervon syyskuussa ilmestyvästä kirjasta Vesa-Matti Loirista on ennustettu myyntimenestystä.

Kiinnostusta lisää se, että vaikka Loirista on tehty dokumentti, vuonna 2010 ensi-illan saanut Mika Kaurismäen Vesku, hän ei ole aiemmin lupautunut elämäkerran kohteeksi.

"Pitkään ja hartaasti mietittyäni päätin kertoa Jarille kaiken. Kenenkään muun mukaan en olisi lähtenyt", kuuluu Loirin sitaatti Otavan syyskatalogissa.

Mutta tarkkaan ottaen kyse ei ole ensimmäisestä Loirin elämäkerrasta. Vuonna 2010 Loirin tarinaa avattiin tietokirjailija Petri Nevalaisen kirjassa Saiskos pluvan, Vesa-Matti Loiri.

Vesa-Matti Loiri teki näyttelijänä läpimurtonsa Pojat-elokuvassa. Kuva vuodelta 1962.

Nevalaisen teos on auktorisoimaton elämäkerta, eli se on julkaistu ilman kohteensa apua tai suostumusta, perustuen haastatteluihin ja kirjallisiin lähteisiin. Kun Loiri vastasi kirjan otsikon kysymykseen kielteisesti, teokseen on haastateltu muun muassa Kalle Holmbergia, Vexi Salmea ja Jukka Virtasta.

Petri Nevalainen on kirjoittanut yhtä lailla auktorisoimattomat elämäkerrat myös Tauno Palosta (2007), Kimi Räikkösestä (2008) ja Sauli Niinistöstä (2010).

Auktorisoimattomia elämäkertoja ilmestyy Suomessa vielä harvakseltaan, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa niitä ilmestyy kaikista merkittävistä julkisuuden henkilöistä ja poliitikoista.

Suomessa jonkin verran huomiota herätti vuonna 2013 julkaistu Tampereen yliopiston journalismiopiskelijoiden epävirallinen elämäkerta talousvaikuttaja Björn Wahlroosista. Wahlroos ei osallistunut kirjan tekemiseen, mutta sanoi Savon Sanomille (21.12.2013), että kirja antoi oikeanlaisen kuvan kohteestaan.

– Kirja on vaatinut heiltä hirveän määrän työtä. Tietenkin siinä on paljon pieniä asiavirheitä, mutta pääsääntöisesti se sisältää varmaankin valtaosiltaan osuvan kuvauksen minusta, Wahlroos kommentoi.

Samana vuonna ilmestyi Lasse Lehtisen ja Sanna Ukkolan kirja Paavo Väyrysestä. Väyrynen ei kirjasta pitänyt.

– Kirja antaa totaalisen väärän vaikutelman. Kirja perustuu vastustajien ja kilpailijoiden kommentteihin ja luo yksipuolisen kuvan kohteestaan, Väyrynen moitiskeli Ilta-Sanomille.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pääsi viime vuonna peräti kolmen kirjan kohteeksi.

Risto Uimoselta ilmestyi teos Sauli Niinistö – Tasavallan presidentti, Lauri Nurmi kirjoitti Matti Mörttisen kanssa teoksen Sauli Niinistö – Mäntyniemen herra, ja Tuomo Yli-Huttula julkaisi teoksen Presidentti ja porvarivalta – ristiriitoja ja yhteistoimintaa tasavallan sisäpiirissä..

Presidentti Niinistö suhtautui teoksien kohteeksi joutumiseen varsin varauksella.

­– Kovasti on puita hakattu Suomen metsistä, että nämä kaikki tuli painettua, hän kommentoi asiaa viime lokakuussa Turun kirjamessuilla.