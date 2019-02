Suzanne Vega saapuu Ouluun – laulaja-lauluntekijän Tom's Diner -hitti oli omalta osaltaan vaikuttamassa mp3:n syntyyn

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Suzanne Vega esiintyy perjantaina 7. kesäkuuta Oulun Teatrialla. Useita kertaa Suomessa vieraillut, maailmanlaajuisesti yli 7 miljoonaa albumia myynyt Vega saapuu nyt ensimmäistä kertaa Ouluun.

Parhaiten Vega tunnetaan kahdesta vuonna 1987 ilmestyneen Solitude Standing -levyn kappaleesta.

Suomalaisillakin radioaalloilla soivat tuolloin tiiviisti levyn aloittanut Tom’s Diner ja albumin jättihitiksi noussut kakkosraita Luka.

Kaltoinkohdellusta pojasta kertonut Luka toi Vegalle kolme Grammy-ehdokkuutta.

Vuoden 1987 hitit eivät olleet ensimmäiset Vega-klassikot. Jo pari vuotta aiemmin ilmestyneen Suzanne Vega -esikoisen Marlene On The Wall teki amerikkalaislaulajasta tunnetun nimen myös Euroopassa.

Vega on julkaissut kaiken kaikkiaan yhdeksän studioalbumia, joista viimeisin Lover, Beloved: Songs from an Evening with Carson McCullers ilmestyi 2016.

Solitude Standing on Vegan-levyistä tunnetuin ja myös selkeästi menestynein.

Koko ajan keikkailleen Vegan neljä viimeisintä albumia eivät ole nousseet top 100 -listoille edes artistin kotimaassa.

Suzanne Vegan a cappellana laulama Tom’s Diner on omalta osaltaan kirjautunut myös pieneksi mutta merkittäväksi osaksi musiikkiteollisuuden historiankirjoitusta.

Saksalainen Fraunhofer-instituutti kehitti 1980-luvun loppupuoliskolla tapaa, jolla musiikkia voitaisiin pakata tietokoneita varten käyttökelpoisiksi tiedostoiksi.

Instituutissa työskennellyt Karlheinz Brandenburg ihastui selkeänä studiotiloissa soineeseen Vegan lauluun.

Brandenburg mietti, että jos hän saa muokattua Vegan kappaleen sellaisella tavalla, ettei laulun taika katoa, hän pystyy pakkaamaan minkä tahansa musiikkiesityksen instituutissa kehitteillä olleeksi mp3-tiedostoksi.

Brandenburg ja instituutti onnistuivat ja vuonna 2017 juhlittiin jo mp3:n 30-vuotisjuhlia.

Tom’s Dinerin ansiosta Vega sai kannettavakseen arvonimen ”mp3:n äiti”.