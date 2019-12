Surua ja vihanhallintaongelmia draamakomediassa – toipuminen on vaativa laji

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta elokuvaa.

**** Mies on irti arjesta vihanhallintansa vuoksi, naisen sysäsi sinne suru. Ehkä David O. Russellin myötätuntoisesti jomottava draamakomedia olisi vielä kiinnostavampi, jos sukupuolten asetelma olisi kiepautettu toisinpäin, mutta vahvasti sitä joka tapauksessa tulkitaan. Jennifer Lawrence ja Bradley Cooper eivät päästä hahmojaan luikahtamaan romantiikan helpoimmista aidanraoista. Robert De Niro ja Jacki Weaver ovat vanhempia. (USA 2012)

** Lähimmäs Aleksis Kiven näytelmän alkuvoimaista tekstiä on päästy – ironista kyllä – Erkki Karun mykkäelokuvassa. Wilho Ilmarin ohjaama ensimmäinen ääniversio on monella tapaa jähmeämpi tapaus. Eskoa esittävän Unto Salmisen, Eino Jurkan, Laila Rihteen ja muiden rooleista voi päätellä, kuinka isosti tuon ajan teatterissa näyteltiin. Aku Korhonen ja Siiri Angerkoski alkoivat jo ymmärtää, kuinka kameran edessä käyttäydytään. (Suomi 1938)

*** Musiikin laadusta voi väitellä, mutta ainakin Eminem onnistui fanielokuvan ja kipuilevan perhedraaman yhdistelmässä luontevammin kuin Prince muinoin Purple Rainissaan. Valkoisen rap-tähden omaelämäkerrallisessa tarinassa kiinnostavinta on kamppailu Detroitin mustien hallitsemissa piireissä 1990-luvun puolessa välissä. Sähköisintä on meno sanan voimalla käytävissä kuittailukisoissa. Duunarikodin äitiä esittää Kim Basinger. (USA 2002)

