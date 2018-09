Suomi liputtaa vain yhdelle naiselle, mutta sankarin tarina on kerrottu aina väärin – uutuusromaani kumoaa vanhat käsitykset feminismin ikonista

Kuusamolainen kirjailija Minna Rytisalo sai etunimensä ihaillun Minna Canthin mukaan. Nyt Rytisalo julkaisee romaanin, joka tarjoaa yllättävän version kaiman elämästä.

Väärä pahis!

Voitteko kuvitella, Suomen tunnetuimman naisen elämäntarina on vuosikymmenestä toiseen kerrottu pieleen. Konna on ollut väärä. Syytön on syyllistetty.