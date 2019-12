Spotifyn Top 10 -listat julki: JVG jyllää ja nyt teinikin saattaa tuntea Ozzyn

Ruotsalaisen suoratoistojätin Top 10 -lista kertoo varsin paljon suomalaisten musiikkimausta – ja myös musiikkimaun tulevaisuudesta. Maailmanlaajuisesti suosituin on Post Malone, joka syksyllä duetoi suomalaisten rokkijäärien ikisuosikin kanssa.

Spotify julkaisee vuoden kuunnelluimpien listojaan markkinointisyistä. Ruotsalaisen suoratoistojätin Top 10 -listaa on kuitenkin mielenkiintoista perata, sillä se kertoo varsin paljon suomalaisten musiikkimausta – ja mikä mielenkiintoisinta, myös musiikkimaun tulevaisuudesta.

Suomalaisen musiikkimaun tulevaisuus näyttäisi nimittäin olevan Spotifyta käyttävissä nuorissa.

Teoston lokakuussa julkaistun tutkimuksen mukaan Spotifyn osuus suomalaisten suoratoistopalvelujen käyttäjistä on 85 prosenttia. Saman tutkimukseen mukaan 40 prosenttia suomalaisista kuuntelee päivittäin musiikkia suoratoistona.

Radiota kuuntelee edelleen päivittäin 70 prosenttia suomalaisista. Alle 25-vuotiaat kyllä kuuntelevat radiota paljonkin, mutta eivät osaa pitää sitä itselleen tärkeänä tapana kuunnella musiikkia.

Nuorten merkitys on erityisen suuri kotimaisen artistikentän muokkaajana, sillä Teoston tutkimuksen mukaan alle 20-vuotiaat nostavat pinnalle valtaosan aivan uusista artisteista. Koko kansan suosikkeja uusista nuorten nostamista tulokkaista tulee tosin vasta vuosien päästä.

Spotifyn vuoden 2019 kuunnelluimpien listan näkökulmasta voisikin arvella, että miesten esittämän suomirapin voittokulku jatkuu vielä jonkin aikaa, sillä kolmen kuunnelluimman artistin kärki on järjestyksessä JVG, Cheek ja Pyhimys. JVG:n Ikuinen vappu on vuoden kuunnelluin kappale.

Teini-ikäisten vanhemmille tiedoksi: Et ehkä tunne 17-vuotiaan amerikkalaisen popartistin Billie Eilishin musiikkia, mutta lapsesi varsin todennäköisesti tuntee. Ja pian tunnet sinäkin.

Billie Eilish on suomalaisten Spotify-käyttäjien neljänneksi eniten kuuntelema artisti. Vertailun vuoksi, Sanni on vasta listan kymmenes.

Maailmanlaajuisesti Billie Eilish on vuoden toiseksi kuunnelluin artisti. Maailmalla kuunnelluimman artistin Post Malonen jokunen teini-ikäisen vanhempi on saattanut bongata. Alkusyksystä julkaistulla Post Malonen Take What You Want -singlellä nimittäin vierailee Ozzy Osbourne.

Ja mikä parasta, nyt lapsesikin tietää, kuka on tuo suomalaisten rokkijäärien suuresti rakastama pimeyden prinssi.