Soundi selvitti 2000-luvun parhaat suomalaislevyt: PMMP vei ykkössijan, oululainen Radiopuhelimet yhdeksäntenä

Musiikilehti Soundi selvitti 2000-luvun parhaat suomalaislevyt. Levyistä äänesti 60 Soundin kutsumaa musiikkitoimittajaa. Ääniä sai 469 eri albumia.

Listan ykkössijalle nousi PMMP:n vuonna 2005 julkaisema albumi Kovemmat kädet. Kakkospaikan otti Liekin albumi Korppi (2003), ja kolmanneksi sijoittui Riston levy Aurinko aurinko plaa plaa plaa (2006).

Kuhmolaislähtöisen Litku Klemetin levy Juna Kainuuseen (2017) ylsi listalla viidenneksi. Listalla on myös oululaisväriä, sillä 1980-luvulla Oulussa perustetun Radiopuhelimien albumi Oulu on kaupungin nimi (2000) sijoittui yhdeksänneksi.

Soundin listan kymmenen kärki:

1. PMMP – Kovemmat kädet (2005)

2. Liekki – Korppi (2003)

3. Risto – Aurinko aurinko plaa plaa plaa (2006)

4. Pepe Willberg – Pepe & Saimaa (2014)

5. Litku Klemetti – Juna Kainuuseen (2017)

6. Jukka Nousiainen – Ei enää kylmää eikä pimeää (2018)

7. Pää Kii – Pää Kii (2012)

8. J. Karjalainen – Et ole yksin (2013)

9. Radiopuhelimet – Oulu on kaupungin nimi (2000)

10. Disco Ensemble – First Aid Kit (2005)