Soul-musiikin kuningatar Aretha Franklin on kuollut

Soul-tähti Aretha Franklin on kuollut. Asian on vahvistanut Franklinin pitkäaikainen tiedottaja Gwendolyn Quinn. 76-vuotias Franklin sairasti haimasyöpää. Tiedottajan mukaan Franklin kuoli tänään paikallista aikaa hieman ennen aamukymmentä eli Suomen aikaa iltapäivästä kotonaan Detroitissa.

Franklinin heikentyneestä terveydentilasta kerrottiin jo sunnuntaina, kun Showbiz 411 -sivusto kertoi Franklinin olevan vakavasti sairas.

- Syvässä surussa ilmoitamme Aretha Louise Franklinin, soulin kuningattaren, kuolemasta, Franklinin perhe sanoi tiedotteessaan.

Tiedotteen mukaan Franklin kuoli perheensä ja rakkaidensa ympäröimänä.

- Näin yhtenä elämämme synkimpänä hetkenä emme löydä sopivia sanoja kuvaamaan tuskaa sydämissämme, tiedotteessa sanotaan.

Perhe sanoo, että on menettänyt matriarkkansa ja kulmakivensä. Perhe myös sanoo, että Franklinin rakkaus muun muassa lapsiaan kohtaan ei tuntenut rajoja.

Franklin syntyi vuonna 1942 Yhdysvalloissa Memphisin kaupungissa. Sekä hänen isänsä että äitinsä olivat gospel-laulajia. Franklinin isä myös toimi pastorina Detroitissa. Pastori Franklin kuoli vuonna 1984 oltuaan useamman vuoden koomassa sen jälkeen, kun häntä oli ammuttu ryöstön yhteydessä. Tytär puhui harvoin julkisuudessa isänsä kuolemasta.

Franklinin äiti puolestaan kuoli vuonna 1952. Hän ja pastori Franklin olivat eronneet joitakin vuosia aiemmin.

Grammy-palkintoja 18, kymmeniä ehdokkuuksia

Franklin oli naimisissa kahdesti, ensin 60-luvulla tuolloin managerinaan toimineen Ted Whiten kanssa ja myöhemmin näyttelijä Glynn Turmanin kanssa. Franklin sai elämänsä aikana neljä lasta, kaikki poikia.

Franklinin tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa Respect (1967), Natural Woman (1968) ja I Say a Little Prayer (1968). Hän oli ensimmäinen nainen, joka valittiin Rock and Roll Hall of Fameen (1987). Grammy-palkintoja Franklin kahmi uransa aikana kaikkiaan 18 kappaletta. Ehdolla hän oli huimat 44 kertaa.

Franklin myös lauloi sekä presidentti Bill Clintonin että presidentti Barack Obaman virkaanastujaisissa. Presidentti George W. Bush puolestaan myönsi vuonna 2005 Franklinille presidentin vapaudenmitalin, joka on maan korkein siviilikunniamerkki.

"Yksi Amerikan suurimmista kansallisaarteista"

Pian suru-uutisen jälkeen muun muassa Clintonit kunnoittivat edesmennyttä Franklinia ja kuvailivat häntä yhdeksi Amerikan suurimmista kansallisaarteista.

- Yli 50 vuotta hän liikutti sielujamme. Hän oli elegantti, viehkeä ja täysin tinkimätön taiteellisuudessaan, Clintonit sanoivat.

- Hän tulee aina olemaan soulin kuningatar ja paljon enemmän kaikille meille, jotka tunsimme hänet henkilökohtaisesti ja hänen musiikkinsa kautta.

Myös muun muassa laulaja ja näyttelijä Diana Ross ja laulaja Annie Lennox kunnioittivat Franklinia pian kuolinuutisen jälkeen.

- Jokainen, joka rakasti häntä, lausuu pieniä kiitollisuuden, kunnioituksen ja arvostuksen rukouksia siitä musiikillisesta elämänvoimasta, joka rikastutti elämiämme, Lennox tviittasi.