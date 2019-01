Slade sekä Deep Purple- ja Rainbow-legendoja Oulun Teatrialle maaliskuussa – tarkoituksena pitää aikuiseen makuun keskittyvä sisätilafestivaali

Ouluun Club Teatrialle saapuu 1. maaliskuuta konsertoimaan melkoinen nippu 1970- ja 80-lukujen raskaamman rockin veteraaneja, kun lavalle astuvat glamrock-legenda Slade, Rainbow'ssa laulanut Joe Lynn Turner, Deep Purplen laulaja-basistina toiminut Glenn Hughes sekä kotimaiset Peer Günt ja Melrose.

Turner lauloi Deep Purple -kitaristin Richie Blackmoren perustamassa Rainbow'ssa vuosina 1980–84 ja Deep Purplessa 1989–92. Oulussa hän keskittyy yhtyeensä kanssa edellä mainitun kappaleisiin.

Hughes nousi suurimpaan kuuluisuuteen vuonna 1974, jolloin hän liittyi basisti-laulajaksi Deep Purpleen basisti Roger Gloverin tilalle. Yhtyeen MK3:ksi nimetyssä kokoonpanossa hän oli merkittävässä roolissa sekä laulajana David Coverdalen rinnalla että laulujen kirjoittajana.

Uransa aikana Hughes on soittanut useissa bändeissä ja tehnyt mittavan soolouran, mutta Teatrialla hän bändeineen esittää Deep Purplen tuotantoa.

Sladen ensimmäinen kulta-aika ajoittui 1970-luvun alkupuolelle, jolloin yhtye suolsi valtavan määrän hittejä, kuten Gudbuy T’ Jane, Skveeze Me Pleeze Me tai jouluklassikon Merry Xmas Everybody.

Bändi kiinnitettiin Oulun Kuusrockin pääesiintyjäksi vuonna 1982, jolloin monet arvioivat Sladen olevan jo menneen talven lumia. Kaikkien yllätykseksi laulaja Noddy Holder ja kumppanit soittivat unohtumattoman keikan.

Samoihin aikoihin yhtye nousi suosiossa toiseen aaltoon, ja menestystä kesti koko vuosikymmenen ajan. Hiipuminen koitti sillekin nosteelle, ja Holder sekä basisti-laulunkirjoittaja Jim Lea vetäytyivät eläkkeelle 1990-luvun alussa.

Alkuperäiset kitaristi Dave Hill ja rumpali Don Powell ovat kiertäneet tauotta Sladen kanssa vuodesta 1993 lähtien. Nyt rinnalla ovat tuntemattomammat mutta kokeneet rock-veteraanit, laulaja-kitaristi Mal McNulty ja basisti-viulisti John Berry.

Club Teatrian mukaan The Night with Rock Classics -niminen tapahtuma on aikuisrockin ystäville omistettu sisätiloihin suunniteltu festivaali. Kukin esiintyjä esittää täyden ohjelmakokonaisuuden, ja soitto soi alkuillasta yömyöhään.