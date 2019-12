Sinfoniaorkesteri tuo elokuvamusiikin Ouluun ensi syksynä

Oulun Teatrialla järjestetään ensi lokakuussa kaksi konserttia, joiden teemat löytyvät elokuvamusiikista.

Toisen konsertin teemana on Leijonakuningas, ja toisessa konsertissa soivat Hans Zimmerin sävellyksiä.

Konserteissa esiintyy The State Academic Symphony Orchestra of the Republic of Belarus -sinfoniaorkesteri, jota johtaa Yuri Karavaev. Orkesterin lisäksi mukana on myös kuoro. Lavalla nähdään yli sata muusikkoa.

Teatrialla on sinfoniakonserttien yhteydessä tavallisuudesta poiketen istumakatsomo.