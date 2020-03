Uusi oululainen ryhmä Taimiteatteri tekee esityksiä lapsille. Näytelmät kirjoittaa Reija Korkatti, musiikista ja ohjauksesta vastaa Mau Järvinen. Ryhmän ensimmäisen näytelmän teema kiertyy luontoon. – Ilmastonmuutos mietityttää kovasti viisivuotiasta Silmu Suhosta, Korkatti kertoo.

Ouluun on syntynyt uusi lastenteatteri. Sen nimi on Taimiteatteri. Eilen perjantaina tuli ensi-iltaan näytelmä Silmu Suhonen ja Punk-Kari, joka on Taimiteatteri esikoinen.

Näytelmä kertoo viisivuotiaasta Silmu Suhosesta, joka kohtaa neljä ystävää matkallaan leikkipuistoon lähimetsän halki. Silmu on utelias ja ajattelevainen lapsi. Ilmastonmuutos ja muut visaiset asiat mietityttävät häntä.

Käsikirjoitus on Reija Korkatin, musiikin sävellys ja ohjaus Mau Järvisen.

– Teimme viime kesänä pienen lukuteatteriesityksen Rotos ry:n järjestämään Puistopiknikiin. Lavalla oli Laura Ollanketo. Sen jälkeen mietittiin, että tämä oli tosi hauskaa. Pitäisi tehdä tällaista enemmänkin, kaksikko kertoo.

– Ajateltiin, jotta voisi täysin omavaltaisesti valita mukaan kaikki mahdollisimman huiput tyypit, silloinhan pitää perustaa oma teatteriryhmä.

Silmu-nimestä versoi Taimiteatteri

Näytelmän nimi tuli ennen teatteriryhmän nimeä.

– Olin aikonut kirjoittaa lastenkirjan. Sitten totesin, että kyllä tästä aiheesta voisi tehdä näytelmänkin, Reija Korkatti sanoo.

Hän kirjoitti näytelmätekstin kesän loppupuolella.

– Minulle tuli vaan yhtäkkiä mieleen, että Silmu Suhonen kuulostaa tosi hauskalta nimeltä. Sillä voisi olla sellainen kaveri kuin Punk-Kari, jonka nimessä on viite Jukka Tilsan sarjakuviin. Hänellä on tällaisia sanaleikkejä.

Tuleeko myös lastenkirja?

– Kyllä olisi tarkoitus. Huhtikuussa menen Mustarinda-seuran residenssiin Hyrynsalmelle kuukaudeksi. Olisi tarkoitus työstää teksti lastenkirjakäsikirjoituksen muotoon. Kustantajaa sillä ei vielä ole. Mutta toivon mukaan löytyy.

Teatteriryhmän nimi pyöriteltiin Silmu-sanasta.

– Mietittiin Versoteatteria ja muuta. Lopulta löytyi taimi, Mau Järvinen muistelee.

Lastennäytelmän ilmaisiin esityksiin ovat tervetulleita kaikki yli neljävuotiaat ihmistaimet.

Ilmastonmuutos mietityttää lapsiakin

Teemana näytelmässä on luonto ja ilmastonmuutos. Silmusta sekin idea alkoi versoa.

– Siitä se lähti, Silmu Suhosen nimestä. Ilmastonmuutos mietityttää pikkulapsiakin kovasti, Korkatti sanoo.

– Tiedän, ettei yhden pikku teatteriesityksen ole mahdollista selittää koko ilmiötä. Mutta halusin antaa toivoa ja lapsille semmoisen vastauksen, ettei ilmastonmuutos ole heidän vastuullaan. Meidän aikuisten pitää tehdä asioita.

Silmu Suhonen ja Punk-Kari ovat lapsia, joihin lapsiyleisö voi samastua. Muita näytelmän henkilöitä ovat vihreä mummo Eveliina Erkki, etelään eksynyt Naali ja kiireinen kauppias Benjamin Bisnes.

– Mahdoton tehtävä saada lapsen katse esiin niin viattomana ja tarkkana kuin se on. Mutta jos sitä kykenisi edes vähän jäljittelemään ja asettumaan lapsen asemaan, Korkatti miettii.

Tärkeää lastenteatterin saavutettavuus

Seuraavaksi Taimiteatteri aikoo rekisteröityä. Se on tarpeen, kun ryhmä hakee kohdeapurahoja ja toiminta-avustuksia. Tällä hetkellä Taimiteatteri toimii ympäristönsuojelun hengessä ja nojaa kierrätykseen.

– Alussa se oli myös budjettikysymys, että tehdään kaikki kierrätysmateriaalista ja ilmaiseksi. Sitten me onneksi saatiin Oulun kaupungilta muutaman sadan euron pienavustus ilmaisesityksiin.

Taimiteatterille on tärkeää lastenesitysten saavutettavuus. Näytökset ovat kaikille avoimia ja ilmaisia.

Esityspaikkana toimii vanha varikko Tukikohta Välivainiolla Oulussa. Oulun kaupunki vuokraa sitä Tilaa kulttuurille ry:lle, joka vuokraa tiloja eteenpäin kulttuuri-, harrastus- ja järjestötoimintaan.

Taimiteatteri: Silmu Suhonen ja Punk-Kari, Tukikohta (Sorvarintie 5) Välivainio Oulu. Esitykset 6.3. kello 18, 7.3. kello 14, 8.3. kello 16, 9.3. kello 14, 12.3. kello 17, 13.3. kello 18, 14.3. kello 14 ja 15.3. kello 16. Esitys on kaikille avoin ja ilmainen. Suositusikäraja on neljä vuotta.