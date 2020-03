Seela Sella ihan Seelana Kajaanin Runoviikolla – pop up -tilassa nuorille kirjoittamisen ja spoken wordin työpaja

Kajaanin Runoviikko järjestetään ensi kesänä jo 44. kerran 1.–5. heinäkuuta. Taiteellisena johtajana jatkaa Kati Outinen.

Festivaalin uusi avaus on Runoviikon pop up -tila Raatihuoneen torin kupeessa. Tilaa isännöi näyttelijä Tuukka Vasama. Tarjolla on spontaaneja esityksiä, levollinen kuunteluhuone ja runokirjojen vaihtohylly. Pop-upissa voit kohdata Runoviikon taiteilijoita tai keskustella taiteellisen johtajan Kati Outisen kanssa. Myös Tuukan runoteltta ottaa vastaan, tällä kertaa sisätiloissa.

Samassa tilassa järjestetään kirjoittamisen ja spoken wordin työpaja nuorille. Runoilijat Aura Nurmi, Nata Karjalainen ja Marjuli Heliö pitävät matalan kynnyksen työpajan, jossa kirjoitetaan yhdessä ja tutustutaan lavarunouteen sekä spoken word -kulttuuriin.

Nuorta ja uutta runoa tarjoavat näyttämöltä Natalia Karjalainen, Marjuli Heliö ja Aura Nurmi ravintola Gastrobar3:ssa. Perinteisemmän materiaalin lisäksi kolmikko esittää lavarunouden eri tyyleistä ja open mic -kulttuurista ammentavaa lavarunoutta.

Kirkkoillan teemana on tämä hetki. Puheen pitää piispa emeritus Eero Huovinen. Kirkkoillan kunniavieras on lausuja Iiro Kajas. Lisäksi illassa esiintyvät Seela Sella, Kati Outinen, Kirsi-Kaisa Sinisalo ja Pekka Heikkinen. Musiikista vastaa viulisti Minna Tuhkala.

Kirjallisuutemme KIVIjalat

Aleksis Kivi on tänä vuonna Runoviikolla monipuolisesti mukana. Iiron koulun aiheena on Seitsemän veljestä – kirjallisuutemme KIVIjalat. Miten makaa Impivaara tätä nykyä, sitä selvittää Kajaanin kaupunginkirjastossa Iiro Kajas.

Nukkenäyttelijä Juha Laukkanen lähtee lasten kanssa retkelle Aleksis Kiven luo. Esityksessä Lasten oma 7 veljestä Kivi kertoo elämästään ja seitsemän veljeksen tarinan. Mukana on musiikkia Kiven runoihin.

Hanno Eskolan ohjaamassa esityksessäOlviretki. Nyt.Matti Ristisen ja Seppo Halttusen tulkitsema Aleksis Kiven Olviretki asettuu kuvaksi niistä epämääräisistä sodista, joita käydään tänä päivänä.

Palkittu Miiko Toiviainen Kajaanissa

Viime vuonna Runoviikolla ensi-iltansa saanut näyttelijä Miiko ToiviaisenKepeä elämäni tekee nyt paluun synnyinsijoilleen. Toiviainen palkittiin tämän esityksen perusteella vuoden teatterinäyttelijä -palkinnolla. Hänen esityksenä myös voittiMonologikilpailunOulussa helmikuussa.

Mikko Lampinen on tehnyt koreografian ja Katariina Lohiniva sovittanut Märta Tikkasen tekstistä esityksen Kun maa keinuu – hetkiä vuosisadan rakkaustarinasta. Se on tekstin, liikkeen ja visuaalisuuden keinoin kerrottu esitys siitä, miten alkoholistin puoliso kokee oman ja lastensa tilanteen. Generaattorin näyttämöllä ovat Angelika Meusel, Kati Alto, Matleena Salmi ja Samu Murro.

Harold PinterinRakastajaon valtaa ja parisuhderakkautta käsittelevä kamarinäytelmä. Ohjaus on Essi Rossin. Sarahin ja Richardin rooleissa Leihu-salin lavalla nähdään Milla Kangas ja Lauri Tilkanen.

Suven runoilija Tua Forsström

Suven runoilija on suomenruotsalainen Tua Forsström. Forsström on julkaissut yli kymmenen runokokoelmaa. Hänen esikoisteoksensa ilmestyi 1972, mutta ensimmäinen suomennos antoi odottaa yli kymmenen vuotta. Sittemmin Forsströmin runoja ovat suomentaneet Caj Westerberg ja Jyrki Kiiskinen.

Kaukametsän salissa tavataan 4. heinäkuuta näyttelijä Seela Sella. Ihan Seelana -esityksen ytimenä on haastattelu, jossa Sella ja ohjaaja Kari Paukkunen käyvät yhdessä läpi Seelan elämäntarinaa ja työtä. Katsojilla on tilaisuus nähdä ja kuulla, miten pienestä Seela Virtasesta varttui rakastettu näyttelijä ja teatteritaiteen kunniatohtori Seela Sella.

Veikko Sinisalo -kilpailussa 5. heinäkuuta kisataan jälleen vuoden nuoren lausujan tittelistä.

Festivaalin viimeisenä päivänä saa ensi-iltansa Markku Heikkisen käsikirjoittama ja ohjaama tanssielokuva Aikansa eläneet. Se kertoo Kainuun rohkeista ikäihmisistä, jotka haluavat modernin tanssin keinoin tulla nähdyiksi elämänsä parhaana aikana, tuntevina ja aistillisina ihmisinä.