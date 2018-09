Vuosikymmenen loppuunmyytynä ollut savon kielen sanakirja Tavvoo savvoo on tullut jälleen saataville. Unto Eskelisen kirjoittamaa sanakirjaa on päivitetty uudessa painoksessa 400 uudella sanalla.

Tavvoo savvoo on ollut Suomen myydyin murresanakirja.

Savon kielen sanakirjasta muun muassa ilmenee, mitä tarkoittavat harvijaesestaa, hörteet, kilipomus, kippeöveh hotteilla sekä pittee tuskavvarroo.