Saunalaulu houkuttelee kohtaamaan löylyissä tai vaikka kylmässä saunassa – Oulussa, Kempeleessä ja Muhoksella erityisryhmille suunnattu yhteisötaideprojekti on ensimmäinen laatuaan

Saunalaulu on yhteisötaideprojekti, jossa on runon, laulun, liikkeen, kuvataiteen ja löylyjen avulla sukellettu ruumin rajojen, intimiteetin ja sukupuolisuuden alueille. – Tämä projekti on pieni askel yrittää neutralisoida näitä asioita erityisryhmie...

MAINOS