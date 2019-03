Ronja Ryövärintytär nähdään Teatterikuopalla tänä keväänä, ensi-ilta maaliskuun puolivälissä

Astrid Lindgrenin klassikkosatuun perustuva näytelmä Ronja Ryövärintytär nähdään Haukiputaan Teatterikuopalla tänä keväänä.

Näytelmä saa ensi-iltansa lauantaina maaliskuun 16. päivä kello 16. Näytelmän on ohjannut Jenni Mattila ja sen on toteuttanut Oulu-opiston Teatteri Levoluutio. Ronjaa näyttelee Heidi Outakoski, Birkkiä Salla Vierelä ja Matiasta Tero Pyykkönen.

Näytelmän musiikin on säveltänyt, sovittanut ja harjoittanut Olli Roman. Musiikeista vastaa viisihenkinen orkesteri ja 11-henkiselle kuorolle, jota on valmentanut Romanin lisäksi Katariina Rautiainen. Sanoitukset ovat Astrid Lindgrenin ja Olli Romanin. Äänimaailman suunnittelussa ja toteutuksessa on ollut mukana myös Oskari Pellinen ja Jenni Mattila.

Näytelmän lavastus on toteutettu osin digitaalisesti ja näytelmän videoprojisointien suunnittelusta ja toteutuksesta ovat vastanneet Jussi Ontero ja Mika Kainua. Lavastusta linnanmuureineen ja tarpeistoa aseistuksesta lähtien ovat valmistaneet Oskari Pellinen ja Janne Holström.

Näytelmän puvustuksesta vastaa Tiina Huovinen ja koreografiat on suunnitellut Irene Räty.

Näytelmä esitetään ensi-illan lisäksi 17. maaliskuuta kello 16, 22. maaliskuuta kello 19, 23. maaliskuuta kello 16, 24. maaliskuuta kello 16, 5. huhtikuuta kello 19, 6. huhtikuuta kello 16 ja 7. huhtikuuta kello 16.