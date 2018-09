Rockmuusikko ja lauluntekijä Bob Seger ilmoitti viimeisestä kiertueestaan

Yhdysvaltalainen rockmuusikko ja lauluntekijä Bob Seger, 73, ilmoitti tiistaina, että marraskuussa alkava konserttikiertue jää hänen viimeisekseen. Kiertue päättyy Houstonissa 2. toukokuuta.

Segerin sanoitukset heijastavat usein Yhdysvaltain sydänmaiden työväenluokan elämää. Hänen suurimpia hittejään on Old Time Rock and Roll vuodelta 1979.

Segerin edustaja ei kertonut syytä kiertueiden lopettamiselle, mutta Seger on usein vihjannut eläkkeelle jäämisestä. Lisäksi hän oli viime vuonna selkäleikkauksessa.

Myös Eagles-yhtyeen laulajan ja perustajan Glenn Freyn kuolema vuonna 2016 vaikutti syvästi Segeriin. Hän omisti laulun Freylle viimeisimmällä albumillaan.

Viime aikoina Seger on laulunsanoituksillaan puolustanut ympäristönsuojelua ja moittinut presidentti Donald Trumpia.