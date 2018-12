Robert De Niron ja Martin Scorsesen uusi tosipohjainen gangsterielokuva on pian valmis – seuraavaa yhteistyötä kaavaillaan jo

Robert De Niron ja Martin Scorsesen seuraava elokuva The Irishman on pian valmis.

Robert De Niro ja Martin Scorsese ovat taas tehneet elokuvan yhdessä. The Irishman on tosipohjainen gangsteritarina, jonka näyttelijäjoukkoon kuuluvat myös Al Pacino, Joe Pesci ja Harvey Keitel. Käsikirjoituksen pohjana on järjestäytyneen rikollisuuden piireihin kuuluneesta Frank Sheeranista kertova kirja I Heard You Paint Houses.

De Niro näyttelee Sheerania, joka ennen kuolemaansa kertoi kirjan kirjoittaneelle Charles Brandtille tappaneensa ammattiyhdistysjohtaja Jimmy Hoffan. Vuonna 1975 kadonneen Hoffan ruumista ei koskaan löydetty.

– Olimme tekemässä Martyn kanssa toista elokuvaa Kaliforniaan eläkkeelle vetäytyneestä tappajasta. Luin kirjan taustatyönä ja ehdotin Martylle, että pitäisikö tätä tarinaa sisällyttää tuohon toiseen, De Niro kertoi The Irishmanin taustoista Marrakechin elokuvajuhlilla.

– Yritimme yhdistää tarinat. Elokuvastudion pomo käski miettimään, olemmeko ihan varmoja. Lopulta kävi niin, että alun perin suunniteltu elokuva jäi tekemättä. The Irishmanin taas käsikirjoitti Oscar-voittaja Steve Zaillian.

Elokuva on Scorsesen ja De Niron yhdeksäs yhteinen teos. Aiemmista Taksikuski ja Kuin raivo härkä on usein nostettu kaikkien aikojen parhaiden elokuvien joukkoon. Viimeisimmästä yhteistyöstä, rikosdraama Casinosta on jo 23 vuotta.

The Irishmanin rahoittajaksi löytyi Netflix. Elokuvan ensi-ilta on vuoden 2019 aikana, mutta tarkempaa aikaa ei ole paljastettu. Netflixin aiempien suursatsausten tapaan sitäkin todennäköisesti esitetään valkokankailla vain viikon tai muutaman ajan ennen varsinaista jakelua suoratoistopalvelussa.

Mistään halpiksesta ei ole kyse, päinvastoin. The Irishmanista tuli Scorsesen koko uran kallein elokuva. Keskeinen syy on päähenkilöiden digitaalinen maskeeraaminen.

– Idea on palata tarinassa neljä, viisikin vuosikymmentä taaksepäin, De Niro kertoo.

– Nuorentaakseen meidät näyttelijät Marty halusi parasta digitaalista animaatiota, mitä on koskaan elokuvassa nähty. Meidän ei tarvinnut huolehtia päivittäisen maskeerauksen onnistumisesta. Olen utelias näkemään, miltä elokuvassa näytän.

The Irishmanin kaltaisille aikuisille suunnatuille hyvin ison budjetin elokuville ei oikein löydy rahoitusta perinteisestä Hollywoodista.

– Isot elokuvat, joiden varaan Hollywood-studioiden bisnes lasketaan, ovat nykyään fantasiaa nuorille. Näin nyt vain on, näyttelijä toteaa.

– Yritän Martyn kanssa tehdä isoja tarinoita, jotka eivät ole kuitenkaan mitään scifiä.

De Niro pohti Marrakechin lehdistötilaisuudessaan elokuva-alan tulevaisuutta. The Irishmanin kaltainen huipputekijöiden teoksen päätyminen ensisijaisesti nettilevitykseen on yksi muutoksen airut.

– Ristiriita on siinä, että jonkun täytyy maksaa tuotanto. Nyt maksaja oli Netflix, De Niro sanoi.

Näyttelijä kehui uusien sarjojen laatua ja myönsi olevansa huolissaan siitä, nähdäänkö elokuvia laajasti elokuvateattereissa. Hän ei silti usko laatuelokuvien valkokangaslevityksen romahtavan, vaan uskoo netin ja perinteisten jakelutapojen sovinnon löytyvän.

De Niro paljasti kaavailevansa jo seuraavaakin elokuvaa Scorsesen kanssa. Siitä hän kertoi vain, että mukana on myös Leonardo DiCaprio.

– Ehdin tehdä vielä ehkä viitisen elokuvaa, 75-vuotias näyttelijä pohti.

– Niiden täytyy olla erityisiä.

De Niro ei näyttelisi Trumpia

Robert De Niro on ollut kovaääninen presidentti Donald Trumpin vastustaja. Marrakechin lehdistötilaisuudessaan hän totesi, että tietää yhden roolin, jota ei voisi koskaan näytellä.

– Trump on joka tasolla niin epämiellyttävä. Haluan aina katsoa maailmaa roolihahmoni silmin. Häneen ei voisi samastua, Hollywood-tähti sanoi.

Kunniapalkintoaan vastaanottaessaan De Niro vältti mainitsemasta Trumpin nimeä, mutta puhui samasta asiasta.

– Maassani on käynnissä groteskin nationalismin aikakausi. Ei sellaisen, joka juhlistaa kansan laatua ja luonnetta vaan paholaismaisen, ylpeyteen, muukalaisvihaan ja itsekkyyteen perustuvan nationalismin.