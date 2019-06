Riku Lehtopolku astuu Jorma Uotisen suuriin saappaisiin nykytanssifestivaalin johdossa: "Toivottavasti yleisö löytää myös minut"

Euroopan pakolaiskriisi, maahanmuutto ja ympäristöasiat nousevat nyt taiteessa kärkeen, Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalin uusi taiteellinen johtaja Riku Lehtopolku toteaa. – Festivaalin tärkeä kansallinen tehtävä on puhkoa laajuutta näköaloihin ja koko Suomen tanssikenttään.

Riku Lehtopolku aloittaa Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalin taiteellisena johtajana. –¿Varmasti tuodaan sisään uusia elementtejä. Kun on sama johtaja pitkän aikaa, festivaali vakiintuu jonkinlaiseksi. Etukäteen jännitti, mitä ajatellaan, jos syöttää ihan toisenlaista, Lehtopolku kertoo. KUVA: Petri Laitinen

Tanssija, koreografi Riku Lehtopolku astuu suuriin saappaisiin Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalin taiteelliseksi johtajaksi. Jäähyväisgaalan lavalla Jorma Uotinen ojensi seuraajalleen kullan värisen saapikkaan. Se oli symbolinen potku eteen päin.

Jorma Uotinen johti Kuopion nykytanssifestivaalia 18 vuoden ajan.

– Uotinen on näkynyt voimakkaasti festivaalin kasvona. Hän on koko kansalle tuttu, ja brändi itsessään. Minähän en ole, Lehtopolku vertaa.

Hän ei aio yrittääkään täyttää Uotisen jättämää aukkoa, vaan lähtee rakentamaan festivaalia omista näkemyksistään käsin.

– Koen festivaalin perusrakenteen toimivaksi, mutta mahdollisuuksia löytyy uusillekin avauksille. Toivottavasti yleisö löytää myös minut, ja kokee, että saadaan yhteys ja vaste siihen, mitä haluaisin täällä esittää ja näyttää katsojille.

Nähnyt 2000-luvulla kaikki esitykset

Kuopio Tanssii ja Soi on Riku Lehtopolulle lapsuudesta saakka tuttu. Hän matkusti poikien tanssileirille Porista ensimmäisen kerran 1990-luvun puolivälissä.

– Siitä saakka olen palannut lähes joka kesä, hän kertoo.

Lehtopolku on Liisa Nojosen tanssikoulun kasvatti ja Pori Dance Companyn kantavia voimia. Vuodesta 2006 hän on työskennellyt Jorma Uotisen assistenttina ja teosharjoittajana.

– Voin sanoa, että 2000-luvulla olen nähnyt kaikki Kuopio Tanssii ja Soin esitykset. Olen ollut festivaalilla eri rooleissa: esiintyjänä, opettajana ja koreografina. Olen nähnyt festivaalin monista eri kulmista.

Paikkatuunattuja esityksiä

Tanssii ja Soi on Suomen suurin kansainvälinen tanssifestivaali. Opetus- ja kulttuuriministeriö nosti sen festivaaliavustuksen tänä vuonna 200 000 euroon.

Festivaalin kattaus on laaja. Musiikkikeskuksessa ja Kuopion kaupunginteatterin suurella näyttämöllä nähtävien esitysten lisäksi viikkoon mahtuu toriohjelmaa, Tanssioppilaitokset on Stage -katselmus, taiteilijatapaamisia, kursseja, seminaareja ja poikien tanssileiri.

Rinnalla pyörii toinen festivaali Paikallisliike, jonka järjestää Itä-Suomen tanssin aluekeskus.

Lehtopolulle on tärkeää tuoda esiin tanssin monimuotoisuus.

– Koska Kuopio Tanssii ja Soi on kansainvälinen festivaali, se on selvää, että tänne tulee monista eri kulttuureista ja eri lähtökohdista tuotettua taidetta. Rikkaus on siinä, että festivaali näyttää myös taiteenalan sisäisen monimuotoisuuden.

Uusi taiteellinen johtaja aikoo tehdä tutkimusretken Kuopioon, mitä kaikkea olisi tilojen puolesta vielä tarjolla.

– Jormaa on joskus moitittu siitä, että ohjelmiston skaala on niin laaja. Oli sellainen otsikko, että ”Sillisalaattia á la Uotinen”. Ajattelin, että teen siitä ehkä vielä salaattimixin, Lehtopolku nauraa.

– En ainakaan kavenna valikoimaa, päinvastoin. Haluaisin vielä avata, etsiä ja räätälöidä. Tänne voisi ajatella vaikka paikkatuunattuja esityksiä.

Laajuutta näköaloihin

Valintansa jälkeen Riku Lehtopolku on matkustanut "niin paljon kuin on ikinä pystynyt": Tanzmessessä Saksassa, Lyonin biennaalissa Ranskassa, Swiss Dance Days -festivaalilla Sveitsissä ja Ice Hot -festivaalilla Islannissa.

– Pariisi on läheinen jo monen vuoden ajalta. Käyn siellä nelisen kertaa vuodessa.

Vierailuilla hän on todennut, kuinka vahvasti yhteiskunnalliset asiat nousevat nyt kärkeen tanssissa.

– Euroopan pakolaiskriisi, maahanmuutto ja ympäristöasiat ovat taiteessa läsnä. Samoin erilaiset konfliktit ja romahtamisen tematiikka.

Näkyvissä on myös posthumanistinen ajattelu, jossa ihminen riisutaan luomakunnan herran roolista ja palautetaan muiden luontokappaleiden sekaan.

– Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalin tärkeä kansallinen tehtävä on puhkoa laajuutta näköaloihin ja koko Suomen tanssikenttään.

Festivaali on poikinut tähtiä. Kuopion koreografiakilpailun kautta ponnistivat maailmanmaineeseen israelilaissyntyinen Hofesh Shechter ja Alan Lucien Øyen Norjasta

– Nehän olisivat helmiä, jos löytää tuoreita tekijöitä, jotka ovat läpimurron kynnyksellä. Pitäisi vain olla rohkeutta tarttua, ja katsojilla rohkeutta tulla katsomaan.