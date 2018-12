Remu Aaltoselle Suomi-palkinto – perusteiden mukaan Remu on elänyt täyttä rokkielämää

Muita Suomi-palkinnon saaneita ovat vaatesuunnittelija Paola Suhonen, elokuvaohjaaja Selma Vilhunen sekä kirjailija Jyrki Kiiskinen.

Hurriganesin perustajalle Remu Aaltoselle on myönnetty Suomi-palkinto tunnustuksena merkittävästä taiteellisesta urasta.

Palkintoperusteiden mukaan Henry Olavi "Remu" Aaltonen on elänyt täyttä rokkielämää kuudella vuosikymmenellä ja takana on tuhansia keikkoja.

Remu Aaltonen perusti Hurriganes-yhtyeen vuonna 1971 ja saavutti alusta asti mainetta energisellä ja hurjalla esiintymisellään, jollaista ei oltu Suomessa aiemmin koettu, todetaan palkintoperusteissa.

Muita Suomi-palkinnon saaneita ovat vaatesuunnittelija Paola Suhonen, elokuvaohjaaja Selma Vilhunen, kirjailija ja suomentaja Jyrki Kiiskinen.

Suomi-palkinnot myönnettiin myös oululaiselle arkkitehtitoimistolle Alt Arkkitehdit, peliyhdistys Finnish game Jamille ja Koko Jazz Clubille.

Suomi-palkinnon suuruus on lähes 25 000 euroa.

Omaleimainen vaatesuunnittelija

Ivana Helsinki -vaatemerkin perustanutta Paolo Suhosta kiitellään merkittävänä oven avaajana suomalaiselle muotiteollisuudelle ja suunnittelijoille 2000-luvun alussa. Suhonen on edistänyt omaleimasta tekemistä ja raja-aitojen rikkomista.

Suhosen perustama Ivana Helsinki on edelleen ainoa pohjoismainen muotiyritys, joka on valittu sekä Pariisin että New Yorkin muotiviikkojen viralliseen näytöskalenteriin.

Elokuvaohjaaja Selma Vilhunen on tehnyt urallaan dokumenttielokuvia sekä fiktioita. Hänen elokuviensa aiheet käsittelevät perhesuhteita, perinteiden siirtymistä ja luontoa.

Vilhusen ohjaama lyhytelokuva ”Pitääkö mun kaikki hoitaa” oli Oscar-ehdokkaana 2014, samana vuonna hänet kutsuttiin Yhdysvaltain elokuva-akatemian jäseneksi. Vilhusen pitkä elokuva ”Tyttö nimeltä Varpu” on viime vuosien merkittävämpiä kotimaisia elokuvia.

Suomi-palkinnot jakaa kulttuuriministeri Sampo Terho (sin.).

– Tänä vuonna Suomi-palkinnolla on haluttu kunnioittaa vankkaa taiteellista pätevyyttä. Tekijöitä, jotka edustavat pitkän linjan osaamista ja vaikuttavuutta suomalaisen taiteen kentällä. Toisaalta olemme halunneet huomioida myös uudet virtaukset suomalaisessa taiteessa ja kulttuurissa, Terho sanoo