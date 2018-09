Rehvakka hullu kitaristi ja seesteinen laulaja – Blueslaulaja Eero Raittinen ja Knucklebone Oscar täydentävät toisiaan

Eero Raittinen & Knucklebone Oscar

Eero Raittinen on suomalaisen juurimusiikin grand old man, jonka ensilevytys on vuodelta 1960.

Knucklebone Oscar, ristimänimeltään Oskari Martimo, on 25-vuotista taiteilijuuttaan juhlistava rockmuusikko.

Yhteisiä julkaisuja: Eero Raittinen & The White Knuckles Trion Live at Suisto -albumi (2015) ja Eero Raittinen & Knucklebone Oscar -nimellä julkaistut singlet Witch Queen of New Orleans (2018) ja Going Down (2018).

Knucklebone Blues Bandissä soittavat kitaristi Knucklebone Oscarin lisäksi pianisti Risto Kumpulainen ja rumpali Janne Mathlin.