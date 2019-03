Rap-muusikko Asa ihailee Antti Tuiskua ja lähtisi Vain elämää -ohjelmaan – "Ei minulla ole mitään sitä vastaan, jos siitä saisi hyvin hilloa Aseistakieltäytyjäliitolle"

Rap-muusikko Asa (Matti Salo) inspiroituu elokuvista ja lähtisi mielellään mukaan Vain elämää -ohjelmaan. Räppäri kiertää parhaillaan Asa & Band -kokoonpanolla pohjoista Suomea.

Helsinkiläinen rap-artisti Asa (Matti Salo), 38, yllättää heti. Hän halusi tehdä tämän haastattelun aikaisin maanantaina, koska on ”aamuihminen”.

– Herään yleensä puoli kuuden aikaan aamulla, Asa sanoo.

Hän laittaa lapsilleen aamupalaa ja vie heidät tarhaan. Studiotyöpäivän jälkeen hän hakee lapset tarhasta ja yrittää olla tekemättä töitä kotona, Asa kuvailee tavallista päiväänsä.

Että sellaista rap-elämää. Asa vastaa puhelimeen Pyhätunturilta, jossa he esiintyvät illalla. Ennen illan keikkaa hän aikoo mennä poroajelulle.

– Täällä on samaan aikaan myös Tauski keikalla. Me vähän vaklataan Tauskia. En tiedä, saataisiinko Tauskilta fiitti nauhoitettua, Asa sanoo tyylillä, josta ei ole aivan varma, vitsaileeko hän.

Vakavasti puhuen Asa & Band on pitkällä levynjulkaisukiertueella. Uni näkee unta meistä -niminen levy on tehty uudella kokoonpanolla, joka koostuu ”luottotyypeistä”.

Miten Asa vertaisi levyä aiempaan tuotantoonsa?

– Tämä on jotain perustavanlaatuista ja uutta. Olemme tehneet levyä pitkään, melkein kolme vuotta.

Kun pyydän Asaa kuvailemaan uutta albumia kolmella sanalla, vastauksia satelee nopeaan tahtiin:

– Sekalainen, ei sekopäinen vaan erilaisia äänimaailmoja sisältävä. Keski-ikäinen, ei geneerisesti paatunut paikalleen, vaan uudessa tilassa. Orgaaninen, lähes kaikki laulut on soitettu samassa huoneessa yhtä aikaa, Asa sanoo.

Häntä harmittaa, että musiikin teosta on tullut niin digitaalista. Sähköisesti lähetetyissä biiteissä ei samanlaista fiilistä.

– Ilman sitä yhteistä resonaatiota, se on vähän niin kuin seksi ilman toista osapuolta, Asa kuvailee.

Hän syyttää musiikin sähköistymisestä osittain räppäreitä.

– Me räppärit olemme yhdessä kaikkien EDM-dj:iden kanssa alettu esiintymään läppäreiden kanssa.

Asa tuli tunnetuksi Avain-nimellä 2000-luvun alussa, kun häneltä julkaistiin Punainen tiili -esikoinen. Nykyään levy on suomalaisen rap-historian kulmakivi. Edelleen joku huutaa Punaista tiiltä Asan keikoilla.

– Huutelun aloittaa yleensä joku humalainen gangsteri kolmannen biisin jälkeen. Usein heittäydyn sen tyypin eteen polvilleen ja sanon ”totta kai, olen palvelijasi, haluatko vielä voileipää”, Asa veistelee.

Pari vuotta sitten Asa tarjosi huutelijoille heidän kaipaamaansa nostalgiaa ja lähti Punainen tiili -kiertueelle.

– Oltiin päästy tilaan, jossa itsensä analysoiminen ei enää pelottanut. Mutta silti jouduin opettelemaan häpeän kestämistä, kun oli niitä fetissi ja tissi -tason riimejä, Asa sanoo.

Hän kertoo ihailevansa keikoilla heittäytyviä artisteja kuten Dee Snyderia ja Antti Tuiskua.

– Olisipa pokkaa joskus pukeutua vaikka poroksi tai laittaa irokeesi, muuntautua ja heittäytyä.

Punaisen tiilen jälkeen Asalla on ollut tuottoisa ja palkittu ura. Ennen räppäriksi ryhtymistä hän opiskeli kuitenkin elokuvaa kansalaisopistossa Lahdessa.

Asa & Band on uusi kokoonpano, joka koostuu tutuista Asan kanssa eri projekteissa soittaneista muusikoista. Taka-alalla Asa, edestä vasemmalta oikealle Tero Holopainen (viulu), Rasmus Pailos (kitaristi, tuottaja), Polarsoul (levaristi), Antti Kivimäki (basso) ja Ville Väätäinen (rummut). KUVA: Jukka Schesser

Elokuvista löytyi musiikillinen suunta, tarjalleen ottaen serbialaisen Emir Kusturican elokuvista ja etenkin vuonna 1991 ilmestyneestä elokuvasta Musta kissa, valkoinen kissa.

– Vuosi sitten katsoin taas Kusturican elokuvia ja löysin niiden kautta itsevarmuutta runojen kirjoittamiseen.

Asa on työstänyt kaikessa hiljaisuudessa runoteosta, mutta sillä ei kuulemma vielä ole kustantajaa. Hän arvioi, että valmista materiaalia on noin puolet kasassa.

Runoilijuus olisi yksi mahdollinen tulevaisuuden suunta Asalle musiikin ohessa. Toisaalta räppäri ei laittaisi pahitteeksi myöskään sitä, että hänet kutsuttaisiin mukaan Vain elämää -ohjelmaan.

– Ei minulla ole mitään sitä vastaan, jos siitä saisi hyvin hilloa Aseistakieltäytyjäliitolle.

Asa on aiemmin lahjoittanut Via Karelia -levynsä tuotot kyseiselle järjestölle. Aseettomuuden ja väkivallattomuuden lisäksi Asa on musiikissaan käsitellyt paljon ihmisen ja luonnon suhdetta – usein apokalyptiseen sävyyn.

Onko Asalla toivoton olo ilmastonmuutoksen suhteen?

– Ei ole. Kun on lapsia, pitää nousta aamuisin ylös ja keittää nopeasti puuroa ennen kuin kukaan alkaa spiidata [itkeä].

Entä mikä meitä vaivaa kymmenen vuoden päästä?

– Meitä vaivaa uskonnollisuus. En haluaisi haukkua uskontoja, mutta olemme ihmiskuntana vailla tehtävää. Pitäisi tehdä järkiperäistäminen, nostaa Esko Valtaoja Sauli Niinistön paikalle, Asa sanoo.

Asan sanoitukset ovat yleensä yhteiskunnallisia tai filosofisia, vaikka “minä minä” -näkökulma on esimerkiksi popmusiikissa suositumpaa.

– Esimerkiksi Bob Dylan on tehnyt varmaan 500 laulua. Jos koittaisi laulaa vain omasta elämästä ja rakkaudesta, se ei olisi mahdollista.

Muunkinlaista taidetta on, Asa huomauttaa:

– On vaikka nykytanssia, jota esitetään jossain pimeässä autotallissa, josta ei kukaan tule hirveän selväjärkisenä tai kilpailuhenkisenä ulos.

Vaikuttaa siltä, että Asalla olisi vielä paljon sanottavaa taiteesta ja maailman tilasta, mutta hänellä on kiire poroajelulle.

– Pitää ottaa lapsille kuvia!

Asa & Band Oulussa 45 Specialissa perjantaina 22. maaliskuuta.