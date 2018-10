Prinssi Harry varastaa show'n kuningatar Elisabetista kertovassa kiiltokuvadokumentissa

Koko maailman kuningatar

★★★ Tässä piilee ristiriita: ollakseen niin epäkiinnostava ja kuivakka persoona, 92-vuotias Elisabet II on harvinaisen kiinnostava kuningatar.

Hän on ollut Britannian ja Kansainyhteisön matriarkka ennätykselliset 65 vuotta.

Siksi Hänen Majesteettinsa ja koko kuninkaallinen perhe ovat palatseineen ja perinteineen menneen maailman jäänne. He muistuttavat olemassaolollaan jostakin sellaisesta peribrittiläisestä, jota ei oikeasti enää ole, mutta jota entistä hajanaisempi kansakunta tuntuu aina vain tarvitsevan.

Elisabet II on koko maailmalle ja varsinkin Kansainyhteisölle The Queen, kuten tuoreessa dokumentissa todetaan. Mitä tapahtuukaan sitten, kun The Queen is dead?

Päähenkilö ei ole kovin paljon äänessä

Nimestään huolimatta kaksiosainen Koko maailman kuningatar ei ole henkilökuva.

Päähenkilö ei ole edes kovin paljon äänessä. Melkeinpä enemmän hän esiintyy harvinaisilla arkistorainoilla, jotka ovat dokumentin parasta antia. Osa kaitafilmipätkistä on jopa kuningattaren itsensä 1950-luvulla kuvaamia.

Uusia kuvauksia tehtiin yli vuoden ajan. Kamerat kiersivät hovin kulisseissa kuninkaallisen perheen ehdoilla ja tallensivat tarinoita muun muassa keittiöistä, vastaanotoilta ja matkoilta sekä Prinssi Harryn ja Meghan Marklen häiden valmisteluista.

Prinssi Harry on ohjelman valloittavin ja hauskin hahmo. Hän valaa uskoa siihen, että kuningashuone voi oikeasti joskus uudistua fiksulla tavalla.

Toinen osa esitetään tiistaina 16. lokakuuta. Se alkaa toisteisuudessaan jo uuvuttaa.

Kivan kiiltokuvadokumentin jälkeen tekisi mieli nähdä Britannian kuningasperheestä jonkinlainen Docventures-tulkinta, varjoversio.

