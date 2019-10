Princen ”muistelma” ilmestyi suomeksi

Huhtikuussa 2016 kipulääkkeiden yliannostukseen kuolleen Princen ”muistelma” The Beautiful Ones (Johnny Kniga) on ilmestynyt suomeksi. Teoksen on suomentanut Petri Silas.

Prince ilmoitti alkavansa kirjoittaa muistelmia maaliskuussa 2016. Hän ei ehtinyt kirjoittaa muistilehtiöönsä kuin joitakin sivuja lähinnä lapsuudestaan ja murrosiästään ennen kuolemaansa.

Pahasti keskeneräiseksi jäänyttä tarinaa täydentää kirjan toimittaneen Dan Piepenbringin kirjoittama laaja johdanto. Teoksesta löytyy myös runsaasti valokuvia ja erilaisia Princen käsin kirjoittamia lappusia, joista löytyy muun muassa laulun sanoja sekä Purple Rain -elokuvan varhainen käsikirjoitusluonnos.