Arktiset Askeleet

Valtakunnallinen tanssitapahtuma järjestetään Oulussa vuosittain.

Vuoden 2019 tanssikatselmus on tarkoitettu yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille tanssikoulujen ja -yhteisöjen tanssin harrastajille, erikoiskoulutuksessa oleville tanssijoille, tanssin ammatillisessa koulutuksessa oleville opiskelijoille ja tanssin ammattilaisille.

Esiraati katsoi 256 katselmukseen ilmoitettua teosta Suomen lisäksi myös Ruotsista. Katselmuksessa nähdään 48 pienoisteosta.

Pohjoisesta mukaan pääsivät Auroran variaatio baletista Prinsessa Ruusunen (Oulu Dance Academy), Bye Bye (Tanssikeskus Citydance), Ethän milloinkaan ottaa sä vois, sun kättäsi enkelin kädestä pois (Oamk Dance erikoiskoulutus), Giselle Peasant pas. (Oulu Dance Academy), Hambo kahdellesadalle varpaalle (Polokkarit), Kosketus on puhetta – Diverse (oma ryhmä, Oulu), Saving my soul (Tanssikoulu STAGE, Tornio), To do (Tanssikeskus Citydance), Variaatio baletista Paquita, Andante (Tornion Baletti), Wicked game (Tanssikeskus Citydance).

Aikataulu Avajaiset ja katselmus 1 lauantaina 30.3. kello 13.30. Katselmus 2 lauantaina 30.3. kello 16. Katselmus 3 sunnuntaina 31.3. kello 10. Loppunäytös sunnuntaina 31.3. kello 13.30. Kaikki lauantain ja sunnuntain tapahtumat ovat Pohjankartanossa.

Teemasta teokseksi -seminaari Millaisista lähtökohdista koreografiani syntyvät. Alustajina Petri Kauppinen (koreografi, tanssin lehtori), Marketta Viitala (opetusneuvos), Marjukka Koivuniemi (koreografi, tanssinopettaja AMK) ja Hanna Poikela (koreografi, tanssinopettaja AMK) Pohjankartano 30.3. kello 18.30–20.30. Vapaa pääsy.

Järjestäjät Oulun läänin Tanssialan tuki ry ja Oulun ammattikorkeakoulu.