Pojat törmäävät etsintäkuulutettuun saarella, se lopettaa lapsuuden ja viattomuuden

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Mud

★★★★ Jeff Nicholsin elokuvassa on sitä liki myyttistä ”viimeisen kesän” tunnelmaa, joka parhaisiin kasvutarinoihin sisältyy. Lapsuuden ja viattomuuden loppu häämöttää Tye Sheridanin ja Jacob Loflandin esittämille pojille, jotka kohtaavat autiolla saarella etsintäkuulutetun miehen. Matthew McConaughey pelailee hienosyisillä luottamuksen ja petoksen teemoilla. Ahtaalle ajetun rakastettua esittää Reese Witherspoon. (USA 2012)

Hero sunnuntai 4.11. klo 22.30

The World’s End

★★★ Pikkujoulukausi lähestyy! Edgar Wrightin toimintakomedia muistuttaa ajankohtaisesti, että kannattaa olla tarkkana, mihin pubiin loppuillasta päätyy. Simon Pegg, Nick Frost ja Martin Freeman kuuluvat peribrittiläiseen äijäporukkaan, joka päättää vihdoin toteuttaa nuoruusvuosiensa 12 pubin ja 12 tuopin kierroksen. Kultaisella maililla edetään yllätyskäänteisiin, joille kierteitä antavat ihan muut jutut kuin promillet. (Britannia 2013)

Kutonen sunnuntai 4.11. klo 21.00

Safety not Guaranteed

★★★ Scifiä lähestytään aivan eri suunnasta Colin Trevorrowin pienen mittakaavan draamakomediassa. Mark Duplass on pikkukaupungin Kenneth, joka hakee lehti-ilmoituksella kaveria aikamatkalle menneisyyteen. Aubrey Plaza on aloitteleva toimittaja Darius, joka päätyy ottamaan miehestä selvää. Surkuhupaisaa tarinaa kammetaan pikku hiljaa myötätunnon puolelle. Sankarimatkailija on pohjimmiltaan aito romantikko. (USA 2012)

Ava sunnuntai 4.11. klo 21.00