Pohojonen pöllyytys alkaa Pessimismimusikaalilla – esitys tuo esiin puolankalaisten laajan tunnekirjon harmituksesta tympääntymiseen

Ylivieskassa järjestettävässä harrastajateatterikatselmuksessa ovat mukana Puolangan pessimistit, Uusi teatteri ja Teatteri Ulostulo Oulusta, ja Raahen Teatteri.

Pohojonen pöllyytyson joka toinen vuosi järjestettävä harrastajateatterikatselmus, joka kokoaa yhteen teatterin harrastajat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueelta. Tällä kertaa harrastajateatterikatselmus järjestetään Ylivieskassa 15.–17. marraskuuta.

Katselmus kokoaa yhteen paitsi harrastajat, myös teatterin opettajat ja ohjaajat. Ohjelmassa on myös työpajoja.

Pohojosen pöllyytyksen katselmukseen kuuluu kolme esitystä. Tapahtuman avaa Puolangan pessimistit ry:n Pessimismimusikaali Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikassa 15.11. kello 19. Oulu-opiston Uusi teatteri ja Teatteri Ulostulo -ryhmienLeipäjonoballadi nähdään Elämystalo Artterissa 16.11. kello 14 ja Raahen Teatterin Kekkonen – syntymästä kuolemattomuuteen 16.11. kello 18 Kulttuurikeskus Akustiikassa.

Viimeisten puolankalaisten arkea

Kimmo Kristian Rajalan ja Tommi Rajalan käsikirjoittama Pessimismimusikaali kertoo siitä, kuinka pessimismi näkyy viimeisten puolankalaisten arjessa.

– Katsojat pääsevät kokemaan puolankalaisten laajan tunnekirjon harmituksesta tympääntymiseen, ja tarinan lopuksi saa onneksi lähteä kotiin, Tommi Rajala luonnehtii.

Musikaalia varten on sävelletty uutta musiikkia, esimerkiksi balladi Ostakaa kunnan tyhjiksi jääneitä kiinteistöjä ja Negatiiviset ihmiset ovat roskaa. Ohjaaja on Anne Ålander.

Teatteria köyhyydestä ja kasvavista tuloeroista

Oulu-opiston ohjaajien Jenni Mattilan ja Ilona Ruohomäen ryhmilleen ohjaama Leipäjonoballadi on ajankohtainen puheenvuoro kasvavien tuloerojen Suomessa. E.L. Karhun (Emilia Pöyhönen) teksti on vuodelta 2009. Tekijät haluavat kysyä, minkälainen hintalappu lätkäistään lapsuudelle, köyhän elämälle tai arvokkaalle kuolemalle.

Raahen Teatterin Kekkonen – syntymästä kuolemattomuuteen on Saija Jäntin ohjaama komedia pojasta, joka syntyy Lepikon torppaan, oppii kolmivuotiaana lukemaan ja väittelee seitsenvuotiaana tohtoriksi. Urho rakastaa kilvoittelua ja voittamista, ja inhoaa kaljuuntumista ja kommunisteja. Käsikirjoitus on Tuomas Parkkisen.

Farssiversio runoilija Eino Leinosta

Tapahtuman isäntänä toimiva YTY-teatteri esittää uutuutensa Sulle nauran neiti kesäheinä, eli Eino Leino pyjamassa 17.11. kello 14 Elämystalo Artterissa. Kyseessä on Antti Hopian kirjoittama farssi runouden suurmiehestä rakkauskiemuroiden keskellä.

Lisäksi ohjelmassa on kaksi muuta vierailuesitystä: Last tango in Ylivieska ja Darlings you were wonderful.

Sunnuntaina julkistetaan Pöllyytysbingon voittaja, koulutusapurahan saaja ja seuraava Pöllyytyskaupunki 2021.