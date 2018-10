Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto Islantiin - elokuva käsittelee "nokkelasti ja leikkisästi poliittisia kysymyksiä"

Islantilaiselokuva Woman at War on voittanut Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon. Voittaja julkistettiin Oslon Oopperatalossa. Elokuvan on ohjannut Benedikt Erlingsson.

Palkintoperusteluissa elokuvan kerrotaan käsittelevän nokkelasti ja leikkisästi suuria poliittisia kysymyksiä sekä elokuvan toimintasankariksi nousevan 48-vuotiaan naisen yksityiselämää.

Palkinto on suuruudeltaan noin 47 000 euroa, ja se jaetaan ohjaajan, käsikirjoittajien ja tuottajien kesken.

Suomea elokuvien sarjassa edusti Teemu Nikin käsikirjoittama ja ohjaama Armomurhaaja.

Oslossa jaetaan myös Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuus-, lasten- ja nuortenkirjallisuus-, musiikki- ja ympäristöpalkinnot.