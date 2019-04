Pohjalaisessa kung fu -elokuva yhdistää puukkojunkkarit ja taistelulajielokuvat – taistelutyylitkin jakautuvat sukujen mukaan

Kunnianhimoisesti taistelulajielokuvaa ja puukkojunkkariaikaa yhdistelevää eteläpohjalaista indie-elokuvaa Loukasmäen taistelua kuvattiin lyhyissä jaksoissa reilun kahden vuoden ajan.

Toista pääosaa näyttelevälle Ville Orttenvuorelle kuvausaikataulujen sovittaminen muiden töiden kanssa osoittautui haastavaksi. Orttenvuoren roolihahmolla Peltoniemen Jussilla oli parta, mutta samaan aikaan hänen piti esittää teinipoikaa teatterin lavalla.

Katsoin kalenterista, että tuolloin olisi kolme viikkoa, että minun ei tarvitse olla siloposki ja ehdin kasvattaa parran, Orttenvuori naurahtaa.

Taistelukohtausten suhteen kaikki olikin sitten helpompaa.

Orttenvuori oli aloittanut shotokanin harrastamisen Oulun Karateseuran riveissä jo 8-vuotiaana ja opettanut sitä itsekin. Ja koska hän oli tehnyt tappelukoreografioita teattereissa, hänen oli luontevaa suunnitella myös Loukasmäen taistelun mittelöt.

Elokuvan ohjanneella, käsikirjoittaneella ja tuottaneella Eerik Kantokoskellakin oli kokemusta kamppailulajeista.

Ville Orttenvuori näyttelee elokuvassa toista pääosaa.

– Eerikillä oli hauska idea siitä, kun eteläpohjalainen kulttuuri on tietyllä tapaa hirvittävän sidoksissa verilinjoihin ja sukuihin. Ennenhän oli sellaistakin, että suvuilla oli omanlaisensa puukot. Me jalostimme ideaa siihen, että jokaisella sukukunnalla on oma tyyli tapella, Orttenvuori kertoo.

Kantokosken näyttelemän Juhon tappeleminen on elokuvan alussa pitkälti huitomista ja tyylien sekamelskaa, mutta vetäydyttyään harjoittelemaan hänen tyylinsä jalostuu enemmän kungfun ja wushun suuntaan. Omalle hahmolleen Orttenvuori poimi suoraviivaisempia liikkeitä etenkin karatesta ja potkunyrkkeilystä.

– Halusimme tyylien erottuvan toisistaan. Eerikillä liikkeet ovat virtaviivaisia ja pyöreämpiä, ja minulla taas se on enemmän sellaista panssarivaunumeininkiä, hän kuvailee.

Orttenvuori on tyytyväinen siihen, kuinka paljon elokuvan tappelukohtauksiin panostettiin. Taistelukoreografioiden huolellinen harjoitteleminen on tärkeä asia jo työturvallisuudenkin kannalta.

– Esimerkiksi tappelukohtaukselle, jossa menen kylätalolle riehumaan ja Railion Antti tulee vastapuoleksi, saimme pyhittää ihan koko päivän. Ehdimme hyvin treenata kuviot selviksi, että ei vain satu vahinkoa, Orttenvuori selvittää.

– Joskus saattaa mennä niinkin, että annetaan puoli tuntia aikaa treenata, ja sitten kuvataan.

Näyttelemisestä Muhoksella koulunsa käynyt Orttenvuori on ollut innostunut pienestä pitäen. Ala-asteella viikon kohokohta oli, kun sai valmistella oman pienoisnäytelmän ja esittää sen muulle luokalle. Lukion loppusuoralla ei ollut muita uravaihtoehtoja kuin teatteri.

Suomen Teatteriopistossa Tampereella opiskeltuaan Orttenvuori työskenteli Savonlinnan Teatterissa ja Tampereen Komediateatterissa. Viime vuodet kotipaikkana on ollut Seinäjoki.

Juuri tällä hetkellä Orttenvuori valmistautuu Monty Pythonin Hullu maailma -elokuvaan perustuvaan Spamalot-musikaaliin, jota esitetään Törnävän kesäteatterissa Seinäjoella ensi kesänä.

Loukasmäen taistelu -elokuvan näytökset Studiolla Oulussa lauantaina ja sunnuntaina.